На Урале суды перенесли рассмотрение несрочных дел

Адвокат Дмитрий Палтусов планировал сегодня представлять интересы клиента в процессе по взысканию долга в размере 10 миллионов рублей по договору поставки. Плюс ожидались четыре заседания по делу о банкротстве. Но в здание Арбитражного суда его не пустили.
- На дверях объявление: "Приостановлено проведение судебных заседаний, за исключением заседаний о привлечении к административной ответственности и по обеспечительным мерам", - рассказал "РГ" Дмитрий.
Суды готовы рассматривать лишь дела безотлагательного характера: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, если законный представитель отказывается от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, а также в порядке приказного и упрощенного производства.
- Судебные заседания по иным категориям дел будут отложены. О дате и времени судебных заседаний лица, участвующие в деле, будут извещены дополнительно, - пояснили в Свердловском областном суде.
Иные категории дел - это и разводы, и раздел имущества, и еще множество других "несрочных" споров. Ограничительные меры действуют до 10 апреля. Гарантию, что они будут сняты после этого срока, никто дать не может. Впрочем, в некоторых судах, например в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, продолжают рассматривать все дела вне зависимости от их категории, ограничивая доступ лишь участникам процесса.
- Если ситуация с коронавирусом затянется, я думаю, будут вырабатываться какие-то новые формы судопроизводства, - считает доктор юридических наук, член Совета при президента РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Бронислав Гонгало. - Сегодня решили ограничить рассмотрение дел. Завтра у людей появится вопрос: а что делать? Нельзя же полностью остановить работу системы. Поэтому будут придумывать варианты: это может быть дистанционная работа судов или заочные решения, когда стороны не участвуют в процессе. Что делать, придется приспосабливаться к новым условиям.
Суды ограничивают свою работу по всей стране. Такое постановление приняли президиум Верховного суда России и президиум Совета судей. Если гражданин не является участником процесса, ему не разрешат войти в суд. Документы в суд рекомендуется направлять либо в электронном виде с помощью специальных сервисов на официальных сайтах судов. Либо по почте.
Рассматривать суды будут только неотложные дела, например, связанные с мерой пресечения. Если правоохранительные органы просят арестовать подозреваемого или продлить срок ареста, дело будет рассмотрено. При этом судам, по возможности, рекомендуется пользоваться системами видео-конференц-связи.
Будут по-прежнему выдаваться судебные приказы, а также рассматриваться дела в порядке упрощенного производства. Напомним, что при упрощенной процедуре дела рассматриваются судьей без вызова сторон.
По данным Верховного суда России, в прошлом году в порядке упрощенного производства было рассмотрено 671 тысяча дел в арбитражных судах. В судах общей юрисдикции по той же процедуре было рассмотрено 134 тысячи гражданских дел. В упрощенном порядке могут рассматриваться, например, споры о взыскании до 100 тысяч рублей.
Также в прошлом году суды вынесли порядка 20 миллионов судебных приказов. В приказном порядке взыскиваются бесспорные долги, например, по алиментам, по коммуналке, по налогам. Меры, связанные с коронавирусом, вынесению судебных приказов не мешают. Но подавать и получать документы можно будет только в заочном режиме. Что же касается текущих судебных процессов, то большинство из них будут приостановлены. Суды будут принимать решения только по тем делам, которые нельзя отложить.
Адвокат Алексей Сикайло заметил, что в целом меры принимаются многими учреждениями, и это, безусловно, влияет на многие правовые процедуры. Например, ограничила прием граждан и Федеральная служба судебных приставов. Меры по предотвращению пандемии принимают и адвокатские палаты в регионах.
Ряд адвокатских палат сообщили на своих сайтах о переходе на дистанционную работу с адвокатами и гражданами. Адвокатов просят "использовать дистанционный способ работы для решения различных вопросов при помощи сетей связи общего пользования": телефонное сообщение, электронная почта, факс и мессенджеры.
Адвокатская палата Санкт-Петербурга прекратила прием граждан с 16 марта до 5 апреля 2020 г. Адвокатов в АП Санкт-Петербурга будут принимать только в случаях, не требующих отлагательств, по предварительному согласованию визита по телефону. Обращения, заявления, жалобы им предложено направлять по электронной почте или через личный кабинет на сайте палаты.
"Меры безопасности - это необходимость, мы все их должны соблюдать, - говорит Алексей Сикайло. - Но многие правовые процессы остановить полностью невозможно, поэтому сегодня особую актуальность приобретают различные дистанционные процедуры, в том числе электронное правосудие".
Подготовил Владислав Куликов