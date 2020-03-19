На Урале суды перенесли рассмотрение несрочных дел

В судах Екатеринбурга ограничили рассмотрение дел из-за коронавируса - по постановлению Верховного суда от 18 марта. Заседания проводят лишь по срочным делам, все остальные отложены - пока до 10 апреля.

Адвокат Дмитрий Палтусов планировал сегодня представлять интересы клиента в процессе по взысканию долга в размере 10 миллионов рублей по договору поставки. Плюс ожидались четыре заседания по делу о банкротстве. Но в здание Арбитражного суда его не пустили.

- На дверях объявление: "Приостановлено проведение судебных заседаний, за исключением заседаний о привлечении к административной ответственности и по обеспечительным мерам", - рассказал "РГ" Дмитрий.

Суды готовы рассматривать лишь дела безотлагательного характера: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, если законный представитель отказывается от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, а также в порядке приказного и упрощенного производства.

- Судебные заседания по иным категориям дел будут отложены. О дате и времени судебных заседаний лица, участвующие в деле, будут извещены дополнительно, - пояснили в Свердловском областном суде.

Ограничительные меры действуют до 10 апреля. Гарантию, что они будут сняты после этого срока, никто дать не может

Иные категории дел - это и разводы, и раздел имущества, и еще множество других "несрочных" споров. Ограничительные меры действуют до 10 апреля. Гарантию, что они будут сняты после этого срока, никто дать не может. Впрочем, в некоторых судах, например в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, продолжают рассматривать все дела вне зависимости от их категории, ограничивая доступ лишь участникам процесса.

- Если ситуация с коронавирусом затянется, я думаю, будут вырабатываться какие-то новые формы судопроизводства, - считает доктор юридических наук, член Совета при президента РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Бронислав Гонгало. - Сегодня решили ограничить рассмотрение дел. Завтра у людей появится вопрос: а что делать? Нельзя же полностью остановить работу системы. Поэтому будут придумывать варианты: это может быть дистанционная работа судов или заочные решения, когда стороны не участвуют в процессе. Что делать, придется приспосабливаться к новым условиям.

Подробности

Суды ограничивают свою работу по всей стране. Такое постановление приняли президиум Верховного суда России и президиум Совета судей. Если гражданин не является участником процесса, ему не разрешат войти в суд. Документы в суд рекомендуется направлять либо в электронном виде с помощью специальных сервисов на официальных сайтах судов. Либо по почте.

Рассматривать суды будут только неотложные дела, например, связанные с мерой пресечения. Если правоохранительные органы просят арестовать подозреваемого или продлить срок ареста, дело будет рассмотрено. При этом судам, по возможности, рекомендуется пользоваться системами видео-конференц-связи.

Будут по-прежнему выдаваться судебные приказы, а также рассматриваться дела в порядке упрощенного производства. Напомним, что при упрощенной процедуре дела рассматриваются судьей без вызова сторон.

По данным Верховного суда России, в прошлом году в порядке упрощенного производства было рассмотрено 671 тысяча дел в арбитражных судах. В судах общей юрисдикции по той же процедуре было рассмотрено 134 тысячи гражданских дел. В упрощенном порядке могут рассматриваться, например, споры о взыскании до 100 тысяч рублей.

Также в прошлом году суды вынесли порядка 20 миллионов судебных приказов. В приказном порядке взыскиваются бесспорные долги, например, по алиментам, по коммуналке, по налогам. Меры, связанные с коронавирусом, вынесению судебных приказов не мешают. Но подавать и получать документы можно будет только в заочном режиме. Что же касается текущих судебных процессов, то большинство из них будут приостановлены. Суды будут принимать решения только по тем делам, которые нельзя отложить.

Суды продолжат выписывать судебные приказы или рассматривать дела по упрощенной процедуре

Адвокат Алексей Сикайло заметил, что в целом меры принимаются многими учреждениями, и это, безусловно, влияет на многие правовые процедуры. Например, ограничила прием граждан и Федеральная служба судебных приставов. Меры по предотвращению пандемии принимают и адвокатские палаты в регионах.

Ряд адвокатских палат сообщили на своих сайтах о переходе на дистанционную работу с адвокатами и гражданами. Адвокатов просят "использовать дистанционный способ работы для решения различных вопросов при помощи сетей связи общего пользования": телефонное сообщение, электронная почта, факс и мессенджеры.

Адвокатская палата Санкт-Петербурга прекратила прием граждан с 16 марта до 5 апреля 2020 г. Адвокатов в АП Санкт-Петербурга будут принимать только в случаях, не требующих отлагательств, по предварительному согласованию визита по телефону. Обращения, заявления, жалобы им предложено направлять по электронной почте или через личный кабинет на сайте палаты.

"Меры безопасности - это необходимость, мы все их должны соблюдать, - говорит Алексей Сикайло. - Но многие правовые процессы остановить полностью невозможно, поэтому сегодня особую актуальность приобретают различные дистанционные процедуры, в том числе электронное правосудие".

Подготовил Владислав Куликов