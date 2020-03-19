Высшая школа должна гибко реагировать на меняющиеся запросы общества и рынка, но сохранять при этом преемственность, высокий уровень классического образования. Особенно важно это в таких традиционных, устойчивых, базовых отраслях, как горное дело. О том, как вузам найти баланс между традициями и новациями, мы говорим с ректором Уральского государственного горного университета Алексеем Душиным.

Алексей Душин: Задача вуза заключается в том, чтобы научить создавать то, чего сегодня еще нет, - новые знания. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Алексей Владимирович, какими, на ваш взгляд, должны быть университеты?

Алексей Душин: Во всем мире идет полемика по этому поводу. Например, в Германии есть классические университеты, а есть университеты прикладных исследований, в которых студент получает степень бакалавра в области узкой инженерии, но без возможности обучаться в магистратуре и аспирантуре. То есть это хорошая практикоориентированная школа, но у нее нет будущего. Речь не только о формальных возможностях роста, но и о том, чтобы дать студенту более широкий взгляд на мир. Не только научить бурить скважины и обеспечивать гидроразрывы, но и понимать, как это отразится на природопользовании, каковы экосистемные риски и т.д. Такое видение может обеспечить только классическое образование.

Горный университет - классический?

Алексей Душин: Да. Один из показателей этого - доля преподавателей, имеющих научные степени, - у нас выше, чем в среднем по России: из 388 научно-педагогических работников 248 кандидатов и 62 доктора наук. Это не просто марка, но и уровень понимания вопросов.

Ваши выпускники востребованы на рынке труда?

Алексей Душин: По 17 ведущим направлениям подготовки спрос на них в три раза превышает предложение. По этим направлениям мы готовим около 260 специалистов, на них приходит 700-800 заявок от работодателей, так что у ребят есть выбор.

На какие кадры наибольший спрос?

Алексей Душин: Одни из самых востребованных - специалисты в области горных машин и комплексов: спрос на выпускников примерно в семь раз превышает их количество. Безусловно, нужны кадры по направлению горное дело - оно очень широкое, включает специализации по маркшейдерии, обогащению полезных ископаемых и другие. Кроме того, требуются подготовленные специалисты в сфере подземного строительства - не только шахтного, но и, например, метрополитена. Ну и, безусловно, на пике информатика, автоматизация.

Все же, как правило, многие, получив диплом, трудоустраиваются не по специальности. Как с этим в УГГУ?

Алексей Душин: Я бы не стал в данном случае оперировать цифрами, потому что методика подсчета недавно в очередной раз изменилась, и сравнивать показатели некорректно. Сведения впервые предоставляла налоговая инспекция, и получился результат, который по России вызвал массу нареканий. Но даже с этой статистикой большинство наших нынешних выпускников трудоустраивается по специальности.

Даже в такой консервативной отрасли, как горная промышленность, меняются трудовые отношения, растет мобильность. Для молодежи это важный фактор

Как строится сотрудничество вуза с заказчиками кадров?

Алексей Душин: После второго курса студент идет на практику, начинает взаимодействовать с конкретными предприятиями. Для магистрантов и аспирантов мы разрабатываем индивидуальные профессионально-образовательные траектории, исходя из запросов работодателей. Сегодня у вуза заключено около 600 договоров с предприятиями, из них половина работает с нами очень активно, самые крупные "заказывают" сразу несколько десятков студентов.

К слову, мы готовим специалистов не только для Свердловской области. Крупнейшие горно-металлургические холдинги имеют значительные активы за рубежом, и работа в них - это возможность посмотреть мир и получить прекрасный опыт, познакомиться с серьезным менеджментом и тонкостями технологии. И возможности карьерного роста в таких компаниях хорошие.

Хотя сейчас даже в такой консервативной отрасли, как горная промышленность, меняются трудовые отношения: традиционный пожизненный наем уже не актуален, люди все чаще работают по срочным договорам и временным контрактам, связанным с реализацией проектов, что обеспечивает мобильность, - для молодежи это важный фактор. Специалист может работать сегодня на Дальнем Востоке, завтра - в Австралии, Канаде, Индонезии, и это никого не удивляет.

Вузы все чаще помимо образовательной функции делают акцент на научных исследованиях. Эта тема актуальна для горного?

Алексей Душин: Высшего образования без науки не бывает. В университете 42 кафедры, в 2019 году 23 из них вели хозяйственную деятельность с предприятиями реального сектора. На региональном рынке высшего образования нет ни одного университета с такой глубокой погруженностью в инжиниринг, научно-прикладную сферу. И это не только горно-геологическая тематика: мы, например, не одно десятилетие очень серьезно занимаемся темой промышленной экологии, переработки отходов, в том числе коммунальных.

Студенты в эту работу тоже вовлечены?

Алексей Душин: Конечно. Задача вуза и заключается в том, чтобы научить создавать то, чего сегодня еще нет, - новые знания. На наш взгляд, исследования - это главный элемент высшего образования.

Ежегодно в начале апреля в УГГУ проходит традиционный научно-производственный форум - Уральская горнопромышленная декада. О чем пойдет речь в этом году?

Алексей Душин: Ключевой темой станет промышленный рециклинг отходов, или, если проще, их переработка. Планируется участие ведущих специалистов, исследователей, экологов, представителей бизнеса, людей, интересующихся этой актуальной для всех проблемой. К сожалению, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нам пришлось сократить программу, в частности, отказаться от участия иностранных делегаций. Но все равно, полагаю, декада вызовет большой интерес в профессиональных кругах.

Не секрет, что абитуриенты-"высокобалльники", победители олимпиад в основном уезжают поступать в столицы. В регионах остаются ребята со средним уровнем подготовки, а учиться в техническом вузе непросто. Как решаете эту проблему?

Алексей Душин: Да, Санкт-Петербург и Москва работают как насос - просто в силу объективных демографических процессов. Но промышленность-то находится здесь, на Урале. Поэтому министр высшего образования и науки недавно подчеркнул, что необходимо обеспечивать бюджетными местами именно региональные университеты.

Для нас главная проблема - не количество баллов ЕГЭ, а снижение интереса к профильной физике и математике. В 2019 году этот тренд продолжался. Переломить негативную тенденцию принципиально важно не только для УГГУ, но и для других технических университетов. Поэтому мы думаем, как организовать для школьников различные курсы, чтобы у них была реальная возможность поступить в вузы на инженерные специальности.

Как привлечь ребят, чтобы они не мечтали поголовно стать блогерами, а пошли в геологи? Аргумент "за туманом и за запахом тайги" сегодня уже не работает.

Алексей Душин: Одно из важных направлений - популяризация науки, инженерного образования, горных технологий. Мы начали издавать новый научно-популярный журнал "Горняк", занимаемся и сетевыми проектами. У современных подростков есть интерес к науке, и мы его всячески поддерживаем. Например, возродили Школу юных геологов, проводим олимпиаду по робототехнике, реализуем проект "Виртуальный университет", модернизируем экспозиции нашего геологического музея, где собраны уникальные образцы горных пород. Ведь мы живем на родине российского золота, платины, самоцветов. Надо рассказывать об этом детям.

К слову, с поступающими в магистратуру мы начинаем работать задолго до старта приемной кампании: в УГГУ, как в НХЛ, заранее присматривают игроков, знакомят их с программами и кафедрами, организуют гостевые визиты, встречи с преподавателями и студентами. Так что мы выбираем и нас выбирают - осознанно.

В России не так много вузов, которые готовят кадры для горной отрасли. Вы с ними не конкурируете?

Алексей Душин: Есть вузы в Москве, Кузбассе, Новосибирске, Иркутске... Но, по сути, лишь два университета реализуют всю цепочку подготовки специалистов в нашей тематической области, начиная от геологии, горного дела и заканчивая гидрометаллургией, - наш университет и Санкт-Петербургский горный. Но у нас есть некое преимущество. Недавно мы встречались с представителями компании "Норильский никель", которые рассказали, что выпускники из Петербурга или Владикавказа в Норильск не едут. А уральские ребята готовы, поэтому они очень востребованы.

Уральский характер - это не миф?

Алексей Душин: Можно сказать, мы работаем с той горнопромышленной цивилизацией, о которой пишет Алексей Иванов. Загляните в историю Екатеринбурга: в 1723 году построили Исетский завод и сразу же создали первую горную школу. А в 1847-м было образовано горное училище, где давали полноценное среднее профессиональное образование. Затем город в упорной борьбе отстаивал право иметь Горный университет. Открыли его в 1914 году, причем строили на средства горожан - для этого был создан своего рода эндаумент-фонд. И мы понимаем, что архетипически все это заложено в уральцах, история горнопромышленной цивилизации - не книжная, а живая.