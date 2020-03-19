Реальный сектор пока не может работать совершенно без ущерба для окружающей среды. Однако природоохранное законодательство устанавливает для предприятий жесткие рамки по количеству и составу выбросов, и задача промышленников - организовать производство так, чтобы вред был минимальным. Принципы работы экологически ответственного бизнеса простые: экономить природные ресурсы, максимально обезвреживать и перерабатывать отходы. Как эти принципы реализуются на практике, нам рассказали и показали на Синарском трубном заводе (СинТЗ).

Очистка технологической воды позволяет СинТЗ не только соблюдать экологические нормы, но и зарабатывать на реализации переработанных отходов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Крупное предприятие, расположенное в Каменске-Уральском, ежегодно забирает из реки Исеть порядка шести миллионов кубометров воды - она нужна для термической обработки труб, охлаждения механизмов и многого другого. На заводе ее используют в оборотных циклах: условно чистом, где вода не соприкасается с изделиями, и грязном, когда водой непосредственно закаливают трубы. Часть жидкости после технологического процесса возвращается в окружающую среду в виде очищенных стоков, взамен предприятие берет свежую техническую воду.

Отработанную воду из условно чистого оборотного цикла охлаждают в градирне. Прошлой осенью запустили в эксплуатацию новую установку - старая свой срок отслужила. Здесь вода, которая используется в цехах для охлаждения оборудования, остывает, затем поступает на насосную станцию и обратно в цех.

По некоторым показателям вода, которую завод возвращает в окружающую среду, чище той, что поступает с водозабора

Воду из грязного цикла предварительно обрабатывают. Происходит это на участке очистных сооружений промышленных стоков энергоцеха СинТЗ.

- Объем поступающей сюда воды - 600-800 кубометров в час. На этом участке мы отделяем нефтепродукты и осаждаем мелкодисперсную окалину, - рассказывает начальник энергоцеха Сергей Чижов. - Окалина образуется при нагреве труб в печах - это пленка окислов металлов, она сбивается оборотной водой. Фракция окалины настолько мелкая, что обладает коэффициентом плавучести. В сгустителях мы разводим определенный состав, потом подаем жидкую субстанцию в центрифугу, где окалина отделяется от замасленных стоков.

Очищенная от масел окалина - ценное сырье, его продают металлургам, которые выплавляют с его использованием сталь. Ну а из нее в числе прочего производят трубы. Вот такой оборотный цикл.

Замасленные стоки тоже идут на переработку: на установке по разложению смазочно-охлаждающих жидкостей от масляной фракции отделяют воду - ее отправляют обратно в производство, а нефтепродукты накапливают на участке регенерации масел, осветляют и тоже продают. Эту продукцию охотно берут для производства котельного и печного топлива, а также индустриальных масел, к примеру, тех, что используются в автомобильных редукторах.

Объемы этого круговорота впечатляют: в прошлом году на установках утилизации замасленных отходов участка очистных сооружений промышленных стоков энергоцеха СинТЗ регенерировали 135,9 тонны отработанного масла, 1952,8 тонны обезмасленной мелкодисперсной окалины (1,6 тысячи тонн продали компании "Евразия Трейд" из Копейска). На установке сжигания маслоэмульсионных стоков утилизировали 1400,4 тонны отработанных эмульсий и переработали 6578 тонн смазочно-охлаждающих жидкостей.

- Этот участок был построен в 1985 году, - объясняет Сергей Чижов. - Раньше технология была другая: оборотную воду помещали в отстойники, выделялся осадок, нефтепродукты всплывали на поверхность. По сути, происходило все то же, что и сейчас, только медленнее.

В цехе по отделке труб нефтяного сортамента свой участок водоподготовки: его ввели в эксплуатацию в 2008 году, оборудование итальянское. Вода проходит через фильтры с кварцевым песком, отстаивается и возвращается в производство.

- За пять лет нам удалось на 12 процентов снизить объем потребления свежей технической воды, - рассказывает начальник службы экологии Синарского трубного завода Яна Зырянова, - и на 32 процента сократить объем сброса сточных вод. Причем по некоторым показателям вода, которую мы возвращаем в окружающую среду, чище той, что поступает с водозабора.

- Мы разделяем корпоративную ответственность перед обществом в части рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятной экологической обстановки в регионе нашего присутствия, - говорит главный инженер завода Евгений Засельский. - Динамика положительная, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Природоохранное законодательство меняется, мы должны идти в ногу со временем и выдвигаемыми требованиями.

На предприятии утверждена программа природоохранных мероприятий до 2025 года, частично трубники уже приступили к ее реализации. Задач много: рекультивация шламонакопителя, наращивание объема обработки эмульсии на установке разложения смазочно-охлаждающих жидкостей, поддержка оборудования в исправном состоянии, обучение персонала…

Затраты на экологию у трубного завода колоссальные - ежегодно порядка половины миллиарда рублей. Они включают расходы на разработку проектов, реализацию природоохранных мероприятий, дорогостоящие лабораторные исследования, которые нет возможности провести в собственных лабораториях СинТЗ, траты на вывоз промышленных отходов.

- К сожалению, пока мы еще не все можем переработать. Зато всегда ищем компании, которые занимаются обработкой и утилизацией отходов, стараемся не передавать их на захоронение, - добавляет Яна Зырянова.