Снижение промышленных выбросов, обеспечение населения чистой водой, ликвидация свалок, воспроизведение лесов - за выполнение этих мероприятий в рамках нацпроекта "Экология" персональную ответственность несут губернаторы. Однако, как сообщили на окружном экологическом совете в Челябинске, в федеральных программах активно участвуют далеко не все территории.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Константина Румянцева, кассовое освоение финансирования нацпроекта составило 66,3 процента. Оставшиеся средства в размере 10 миллиардов рублей можно будет использовать в этом году. В приоритете - строительство объектов утилизации ТКО.

Сегодня каждый из регионов Урала в зависимости от накопленного экологического вреда участвует в рамках нацпроекта в реализации нескольких программ - от пяти до 19. Для Ямала, Югры и Тюменской области приоритетными стали "Чистая вода", "Сохранение лесов и уникальных водных объектов" и "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами". Для перегруженных тяжелой промышленностью Челябинской и Свердловской областей важнее всего "Чистый воздух".

Активнее всего в реализации федеральных программ участвовали челябинцы. За год на экологические мероприятия в регионе привлекли миллиард рублей, освоение федерального финансирования составило 99 процентов - это один из лучших показателей в стране. Что, впрочем, неудивительно. Пресловутый челябинский смог давно стал визитной карточкой региона.

- Концентрация промышленности на Урале в четыре раза выше, чем в среднем по России, - констатирует полпред президента в УрФО Николай Цуканов. - Хуже всего ситуация в Челябинской и Свердловской областях, где 60 процентов населения проживает вокруг предприятий, а валовый объем выбросов в атмосферу превышает 5,2 миллиона тонн в год.

На территории Уральского округа подлежат рекультивации 406 объектов накопленного экологического вреда

Неудивительно, что оба региона традиционно находятся в последней десятке национального экологического рейтинга, но с этим положением мириться не намерены.

- Благодаря принимаемым мерам, в том числе и соглашениям, заключенным с предприятиями, за последние пять лет мы на 16 процентов сократили промышленные выбросы и сброс загрязненных сточных вод, - сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. - Вместе с тем область по-прежнему входит в число регионов со сложной экологической обстановкой.

В Челябинской области, где соглашения заключены пока с 15 промышленными предприятиями, достижения скромнее. По оценкам главы региона Алексея Текслера, выбросы в Челябинске и Магнитогорске за год снизились на три процента.

- Понятно, что это только начало, необходимо последовательно охватить всю промышленность и предприятия АПК, - пояснил губернатор. - К 2024 году в Магнитогорске выбросы снизятся более чем на 20 процентов, в Челябинске - на 38. Сейчас около 30 соглашений готово к подписанию, а всего их будет свыше 70.

Положительные примеры ответственного отношения бизнеса есть. Глобальное перевооружение провел Магнитогорский меткомбинат, потратив за 20 лет на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) 15,5 миллиарда долларов. По тому же пути идут многие другие предприятия Южного Урала. Так, Русская медная компания (РМК) ежегодно направляет на природоохранные мероприятия на своих предприятиях более миллиарда рублей. В 2019 году сумма расходов составила около 1,2 миллиарда. Для повышения экологической безопасности производства здесь также внедряют наилучшие доступные технологии. Для сокращения атмосферных выбросов используют мощные современные пылегазоочистные установки. Чтобы исключить производственные сбросы в природные водоемы, на горно-обогатительных комбинатах и металлургических заводах РМК внедрены замкнутые циклы оборота воды. Сократить объем образования отходов производства помогает вовлечение в хозяйственный оборот вскрышных пород, а также переработка металлургических шлаков. Всего на предприятиях медной компании сегодня работают более 40 видов оборудования, технологий и процессов, описанных в справочниках по НДТ.

В Свердловской области отмечен вклад крупнейших предприятий Нижнего Тагила, в том числе ЕВРАЗ НТМК, Высокогорского ГОКа и Уралвагонзавода, которые в прошлом году направили на реализацию комплексного плана снижения выбросов в четыре раза больше средств, чем предполагалось изначально.

Руководитель проектного офиса федеральной программы "Чистый воздух" Александр Власов отметил, что новая форма взаимоотношений с бизнесом действительно работает. Но сделать еще предстоит немало. По данным полпредства, на территории округа подлежат рекультивации 406 объектов накопленного экологического вреда.

Один из самых масштабных проектов, реализуемых в УрФО по программе "Чистый воздух", - ликвидация Коркинского угольного разреза. Соглашение об этом в 2019 году подписали Минприроды РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и компания "Промрекультивация" (оператор проекта, входит в Группу РМК). Как рассказала вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, сегодня уже локализовано около 95 процентов (более 255 тысяч квадратных метров) выявленных зон самонагревания, которые являются источником загрязнения воздуха. Кроме того, по соглашению построено более 10 километров трубопровода по северному и южному бортам разреза для подачи в выработку закладочного материала. С его помощью планируется ликвидировать разрез к 2042 году.

В Курганской области свои достижения: она перевыполнила установленный правительством РФ план перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. Причем выпускаемые здесь экологичные низкопольные автобусы успели приглянуться и северянам. Однако в целом перевод транспорта на газ тормозит слабое развитие заправочной инфраструктуры.

В Челябинске и Магнитогорске эту проблему без помощи федерального бюджета не решить. И Алексей Текслер предложил покупку газомоторного и электрического общественного транспорта для 12 наиболее проблемных городов-участников проекта "Чистый воздух" выделить отдельной статьей, чтобы они получили федеральное финансирование до проведения всех процедур проверки эффективности мероприятий нацпроекта.

Прямая речь

Николай Цуканов, полномочный представитель президента в УрФО:

- Решение экологических проблем на Урале сегодня - главный приоритет. По информации Роспотребнадзора, риски, связанные с загрязнением окружающей среды, обуславливают почти 40 процентов заболеваний населения, проживающего на неблагополучных территориях. Ежегодно растет суммарный выброс от транспорта. Сегодня это 1,5 миллиона тонн в год, или треть суммарного объема выбросов. Необходимых индикативных показателей реализации нацпроекта регионы УрФО достигли. Но нужно, чтобы положительные изменения почувствовали люди. Впереди много работы, и губернаторам следует активнее взаимодействовать с федеральными министерствами для достижения поставленных задач.