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19.03.2020 09:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре ввели режим повышенной готовности

Текст: Татьяна Воробьева

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о введении в автономном округе режима повышенной готовности.

В частности, отменены выезды организованных групп на отдых и в санатории, на спортивные соревнования и культурные мероприятия за пределы региона, сообщается на официальном портале правительства Югры.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В числе прочих мер, например, организация дистанционной формы обучения, наблюдение за тему, кто вернулся из-за границы и контактными лицами, ежедневный мониторинг цен (в том числе - на топливо) и так далее.

Как передает региональное управление Роспотребнадзора: в Югре подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Специалисты, начиная с первого января, отслеживают все сомнительные случаи: по данным на 11 марта проверено 209 человек (в основном - прибывшие из стран с высокой заболеваемостью), рапортует ведомство. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 человека.

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