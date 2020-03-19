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Рубрика: В мире

Под звуки кастрюль

Режим санитарного ЧП утвержден во Франции
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
Во Франции утвержден законопроект, который позволяет ввести в стране "чрезвычайное санитарное положение".

Этот документ предоставляет правительству право управлять страной с помощью "ордонансов" - декретов без получения согласия парламента. Он также легализует как жесткие меры, уже принятые во Франции, так и те, которые придется в обозримом будущем реализовать. В частности, речь идет о мерах по ограничению перемещений граждан. Такой запрет уже введен, но при необходимости его можно усилить, предусмотрев более жесткое наказание для нарушителей (сейчас это 135 евро штрафа). В законопроект включена прерогатива властей самостоятельно запрещать любые собрания, реквизировать средства, необходимые для обуздания эпидемии, к примеру, реквизировать такси для доставки медперсонала к месту работы.

Фото: AP Photo/Carlos Gil
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Отметим, что французы согласны с карантинными мерами, которые здесь действуют вот уже несколько дней. Как показал свежий опрос, таких 93 процента. Более того, люди морально поддерживают врачей, устраивая по всей стране массовые флешмобы. Каждый вечер ровно в 20.00 (22.00 мск) в Париже, Версале, Марселе и других городах они распахивают окна квартир, домов, выходят на балконы и начинают аплодировать медикам, сопровождая криками: "Мы с вами!", "Спасибо!". Многие сопровождают этот демарш подсобными "ударными инструментами", используя сковородки, кастрюли и прочий кухонный инвентарь.

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