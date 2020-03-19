Росгвардейцы пройдут особую проверку при зачислении на должность

Новости

Российский телеканал расскажет о победе над фашизмом всей Европе 19:07
Медицинские маски из Украины в Румынию доставляют контрабандисты-водолазы 19:06
Из-за коронавируса болгары высадили англичан из самолета 19:04
Захарова: Заявление ЕС - аморальная попытка замаскировать свои проблемы 18:52
Юрий Лоза рассказал россиянам, чем заменить "Евровидение" 18:42
Премьер Нидерландов отказался от идеи "контролируемого заражения" 18:36
Умер актер из фильма "Миллион в брачной корзине" Игорь Богодух 18:35
В Оренбуржье выявили первого больного коронавирусной инфекцией 18:29
Граждане СГ смогут покинуть Польшу на автобусах посольства Беларуси 18:28
Mail.ru предоставит бесплатный доступ к своим образовательным ресурсам 18:21
Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко будет работать онлайн 18:19
У князя Монако Альбера II подтвердился коронавирус 18:15
Наследник Defender получил раму и мосты 18:13
Под Костромой рухнула опора нового моста 18:09
Психолог рассказала, как защититься от токсичных людей 18:06
В ЕАЭС формируют меры макроэкономической стабильности 18:02
В Москве мужчина напал на школьников 17:58
МВД зафиксировало всплеск публикации связанных с коронавирусом фейков 17:58
Названы личности двух новых пациентов с коронавирусом на Кубани 17:55
СМИ: Одесситы нападают на водителей трамваев из-за коронавируса 17:47
Жителей Петербурга попросили подождать с женитьбой до конца апреля 17:46
МИД РФ перенес или отменил зарубежные командировки и переговоры 17:44
Страховая компания "Манго" поддержит своих клиентов на карантине 17:42
"Матч ТВ" рассказал, что будет показывать в отсутствие прямых трансляций 17:33
Заболевшая COVID-19 петербурженка заразилась от побывавших в Швейцарии 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 18:45
Рубрика: Власть

Ни слова лжи

Росгвардейцы пройдут особую проверку при зачислении на должность
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
Приняты поправки сразу в два закона - "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и "О воинской обязанности и военной службе". Речь идет о наделении войск национальной гвардии полномочиями по обеспечению собственной безопасности.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Такие меры предпринимают все структуры - не только силовые и правоохранительные, но и даже сугубо мирные и гражданские.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Законопроект: Сотрудников Росгвардии обяжут представляться

Каждый росгвардеец - как уже служащий, так и стремящийся устроиться на службу, теперь будет обязан пройти серьезную проверку. А перед этой процедурой, что важно, должен дать согласие на такую проверку. Потому что проверяющих будет интересовать буквально все - и личная жизнь, и жизнь близких родственников. Конечно же, в поле зрения попадут друзья, знакомые, круг увлечений и интересов, здоровье, пристрастие к алкоголю и наркотикам. Чтобы не было обид, человека заранее предупреждают - закрытых тем не будет. Если не согласен, скажи об этом сразу.

Разумеется, "фишкой" такой проверки будет полиграф. В законе отдельно оговаривается, что это техническое устройство не наносит вреда здоровью и не причиняет вреда окружающей среде. Такая оговорка не случайна. Были прецеденты, когда люди в суде оспаривали решение кадровых органов о приеме на работу или назначении на должность именно сомнениями в безвредности детектора лжи. Теперь в Росгвардии такие сомнения устранены. Хочешь здесь служить - общайся с полиграфом. Кстати, сведения, полученные с помощью полиграфа, считаются достоверными только в том случае, если человек проходит проверку добровольно, причем будучи заранее ознакомлен с предлагаемыми вопросами.

Власть Безопасность Правоохранительная система Власть Безопасность Правительство Росгвардия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 199 человек
Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Путин назвал свои источники информации
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента