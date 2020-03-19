Роскачество нашло в томатном соке пестициды и лишний сахар

Новости

В Приамурье начальника госпиталя заподозрили в крупной взятке 08:17
Псевдомедицинские центры в ДФО обманули людей на 100 млн рублей 08:08
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин 08:07
В Иране появился свой электромобиль 08:03
В посольстве РФ рассказали, кому запрещен въезд в Японию из-за COVID-19 07:45
Медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии 07:33
Власти Никарагуа сообщили о первом случае коронавируса в стране 07:22
Армия Таиланда обработала улицы Бангкока дезинфицирующим средством 07:10
ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны 06:45
Жители Приморья смогут бесплатно пройти тест на коронавирус 06:38
Количество зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 500 человек 06:35
Зампред правительства Забайкалья присоединилась к челленджу чистоты 06:19
На Колыме наладят собственное производство масок из-за коронавируса 06:10
Британские туристы с круизного лайнера MS Braemar покинули Кубу 05:50
Мадуро запросил у ВОЗ и МВФ помощи в борьбе с коронавирусом 05:35
Из-за коронавируса активисты в США приостановили протесты 05:25
В Сахалинской области ввели режим повышенной готовности 05:23
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности для защиты от коронавируса 05:16
В Благовещенске частично обрушилась стена многоквартирного дома 05:12
В России сообщили об отсутствии дефицита тестов на коронавирус 04:42
Экс-министр Хабаровского края возглавила департамент в Минпросвещения 04:42
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса 04:27
В Благовещенске пьяный водитель наставил пистолет на полицейского 04:26
Пленарное заседание парламента Якутии отменили из-за коронавируса 04:22
Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса граждан 04:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло в томатном соке пестициды и лишний сахар

Текст: Марина Гусенко
Роскачество исследовало томатный сок 39 торговых марок по цене от 29,90 до 220 рублей за литр. 14 из них получили самые высокие баллы. Впрочем, был среди протестированных напитков и фальсификат.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из хороших новостей - в соке не обнаружили тяжелые металлы в количествах выше предельно допустимого уровня, неспорообразующий или молочнокислые микроорганизмы и дрожжи, синтетические красители, крахмал.

Но при этом в соке восьми брендов найдены следы пестицидов, трех - консервант сорбиновая кислота, еще трех - повышенное содержание соли.

Фото: iStock
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

В томатном соке 5 торговых марок содержание глюкозы и фруктозы соответствовало природным значениям, а сахарозы - было выше природных значений, характерных для этого напитка. При этом и в названии продукции, и в ее составе было указано про добавление сахара. А вот в напитке 4 брендов в составе про сахар написано не было, хотя он в нем и содержался.

Соки 6 торговых марок, как оказалось, соками на самом деле не являются - глюкозы фруктозы в них было меньше, чем должно быть в томатном соке. Плюс - их вкус и запах не характерны для этого напитка.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ