Роскачество нашло в томатном соке пестициды и лишний сахар

Роскачество исследовало томатный сок 39 торговых марок по цене от 29,90 до 220 рублей за литр. 14 из них получили самые высокие баллы. Впрочем, был среди протестированных напитков и фальсификат.

Из хороших новостей - в соке не обнаружили тяжелые металлы в количествах выше предельно допустимого уровня, неспорообразующий или молочнокислые микроорганизмы и дрожжи, синтетические красители, крахмал.

Но при этом в соке восьми брендов найдены следы пестицидов, трех - консервант сорбиновая кислота, еще трех - повышенное содержание соли.

В томатном соке 5 торговых марок содержание глюкозы и фруктозы соответствовало природным значениям, а сахарозы - было выше природных значений, характерных для этого напитка. При этом и в названии продукции, и в ее составе было указано про добавление сахара. А вот в напитке 4 брендов в составе про сахар написано не было, хотя он в нем и содержался.

Соки 6 торговых марок, как оказалось, соками на самом деле не являются - глюкозы фруктозы в них было меньше, чем должно быть в томатном соке. Плюс - их вкус и запах не характерны для этого напитка.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.