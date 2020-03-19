Россия обеспечила потребности Киргизии в диагностике COVID-19

Россия полностью обеспечила потребности Киргизии в средствах диагностики коронавируса. Как сообщают в минздраве КР, РФ передала республике свыше 7,5 тысяч тест-систем, выявляющих опасную инфекцию.

В связи с выявлением зараженных коронавирусом на территории республики и в целях борьбы с распространением инфекции Киргизия пошла на беспрецедентные меры. В Сузакском районе на юге республики, где проживают заболевшие, ввели карантин. Въезд и выезд из него закрыты. Дороги блокированы военными и сотрудниками правоохранительных органов.

По всей республике, тем временем, закрывают кинотеатры, ночные и компьютерные клубы, рестораны и кафе с большим количеством посадочных мест, зоны питания и игровые площадки для детей в торгово-развлекательных центрах. Одновременно с этим отменяются авиарейсы в другие страны за исключением России. Воздушное сообщение с РФ сохранится, но временно будет ограничено.

По словам министра транспорта и дорог Киргизии Жаната Бейшенова, с Россией республику пока будут связывать только два рейса из Москвы (в Бишкек и Ош), а также рейс между столицей КР и Новосибирском. Авиаперелеты в Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижневартовск, Сургут отменены или приостановлены. Значительно сокращено и воздушное сообщение непосредственно с Москвой.