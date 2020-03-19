Россиянам расскажут, как открыть свой экобизнес

Общественная экологическая организация "Мусора.Больше.Нет" 4 апреля запускает онлайн-курс "PROкачай ЭКОлайф 2.0". Это онлайн-курс по экоактивизму, который создан общественной организацией при поддержке Фонда президентских грантов.

Курс содержит шесть основных модулей: благоустройство среды, обращение с отходами, экомероприятия, просвещение, совместное использование, яркие акции. Курс включает в себя подробные инструкции, видеоролики от экспертов, формы для вопросов, тесты, творческие задания с обратной связью от преподавателей, вебинары, систему оценок и получение сертификата.

"Наш курс поможет разобраться, как преобразить среду вокруг себя и озеленить свой двор или парк рядом, или как организовать праздник чистоты в любимом месте отдыха, или как провести экофестиваль городского масштаба, - рассказала руководитель организации "Мусора.Больше.Нет" Карина Ивченко. - Участники познакомятся с опытом активистов, которые запустили акции по приему вторсырья, смогли установить контейнеры для раздельного сбора в своем дворе или образовательном учреждении, а еще занялись бизнесом в этой сфере. Мы надеемся, что участники со всей России не просто изучат теоретическую часть курса, но и вдохновятся опытом единомышленников и запустят свои инициативы".

Бесплатно зарегистрироваться на курс можно по ссылке.