Российские ритейлеры понесли издержки из-за повышения спроса на продукты

Ажиотажный спрос на продукцию в регионах привел к дополнительным затратам российских ритейлеров. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Для создания дополнительных запасов ритейлерам приходится расширять штат, нанимая новых сотрудников. "Предприятия торговли несут огромные издержки на увеличение персонала, который работает в логистических центрах, в торговых залах, чтобы обеспечивать завоз и размещение продукции", - сказал Мантуров.

Аналогичная ситуация, по его словам, происходит и с санитарной обработкой помещений. "Все предприятия торговли выполняют требования Роспотребнадзора, чтобы после каждой смены через определенное время обрабатывались обеззараживающими средствами торговые залы, склады, для соблюдения всех требований безопасности", - пояснил глава Минпромторга.