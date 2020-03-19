Российский телеканал расскажет о победе над фашизмом всей Европе

Телеканал "Победа", входящий в "Цифровое Телесемейство" Первого канала, стал доступен для зрителей по всей Европе. Телеканал круглосуточно показывает новейшие блокбастеры, российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, в том числе основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции "Бессмертный полк", а также находки и открытия поисковых отрядов.

"Вторая мировая война - событие планетарного масштаба. Победа над фашизмом объединяет всех нас. Не имеет значения, в какую именно дату в каком из государств отмечается День Победы, 8 мая или 9-го, эта тема сейчас волнует всё новые и новые поколения. Кроме того, важно, чтобы высококачественный контент о Победе в Великой Отечественной войне был доступен для всех наших соотечественников, живущих как в России и на территории бывшего СССР, так и в других европейских странах. Особенно ценно, что телеканал "Победа" представлен на спутнике HotBird в формате телевидения высокой чёткости", - отмечает генеральный продюсер АО "Первый канал. Всемирная сеть" Дмитрий Борисов.

Следует подчеркнуть, что телевидение со спутников HotBird ежедневно смотрят миллионы абонентов по всему миру. Сигнал доступен не только в Европе, но и в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Чтобы принимать телеканал "Победа" со спутника Eutelsat HotBird 13B, большинству абонентов достаточно просто заново произвести поиск каналов на приёмнике. В ином случае можно прибегнуть к точной настройке: просканировать частоту 11727 ГГц: поляризация вертикальная (V), SR 27500, FEC - 3/4.