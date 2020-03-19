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Рубрика: В мире

Российским туристам рекомендовали покинуть Южную Корею

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Хотя власти Южной Кореи добились заметных успехов по части борьбы с коронавирусом COVID-19 и не вводили запрет на въезд и выезд иностранцев, страна вполне может последовать примеру других государств, которые ввели полный карантин и режим самоизоляции. В этой связи россиянами, особенно тем, кто находится в Южной Корее с краткосрочными визитами и в туристических целях, а не постоянно проживает в Корее, настоятельно рекомендовано воспользоваться имеющейся пока возможностью по вылету рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и "Аврора" и вернуться на родину. Одновременно категорически рекомендовано воздержаться от попыток въезда в Южную Корею в настоящее время. Об этом "Российской газете" заявил высокопоставленный дипломат из посольства Российской Федерации в Республике Корея (РК).

"Мы не хотим повторения ситуации, которую наблюдаем сейчас в некоторых странах Европы, где введен режим полной самоизоляции и прекращено транспортное сообщение с внешним миром. Это привело к тому, что в этих странах застряли тысячи российских туристов, которые не могут вернуться домой обычным путем и приходится продумывать экстренные меры для их возвращения. В этой связи мы рекомендуем россиянам, которые сейчас находятся в Южной Корее в краткосрочных командировках, с туристическими целями, в общем всех, кто не проживает постоянно в Республике Корея, воспользоваться пока еще действующими нормальными авиарейсами и покинуть страну", - заявил сотрудник посольства РФ "Российской газете".

Фото: Claudio Furlan/LaPresse via AP
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Дипломат добавил, что длительно проживающие в Южной Корее россияне, как правило, имеют местную медицинскую страховку, хорошо знают местные реалии и особенности, не имеют проблем с получением доступа к медпомощи в местных клиниках, а потому сами могут решить, как им стоит поступить - оставаться в Корее или возвращаться в Россию. "Однако тем, кто в Корею приехал на короткое время, как турист или с прочими целями, мы однозначно рекомендуем как можно скорее вылететь из Южной Кореи, прибегнув к услугам авиакомпаний "Аэрофлот" и "Аврора", которые до сих пор совершают рейсы по возвращению россиян на родину", - сказал он.

Дипломат отметил, что Южная Корея пока не ввела самоизоляции в связи со вспышкой коронавируса в других странах, но вполне может пойти на это. "Корея, как и любая другая страна, смотрит, как действуют другие государства. Ряд стран Европы и других регионов мира уже полностью закрыли свои границы. Кроме того, в последние дни фиксируются случаи въезда в Корею из других стран тех, кто оказался уже зараженным COVID-19. В этой связи мы не можем исключить, что рано или поздно и Корея введет новые ограничения на полеты и прочее сообщение с внешним миром. При таком развитии ситуации те же самые российские туристы, которые будут в Корее, могут здесь застрять, что будет нежелательно для всех - для корейской, российской стороны, для самих туристов. Потому, повторюсь, мы рекомендуем тем россиянам, кто не находится в Корее на длительном проживании, покинуть страну", - отметил дипломат.

Фото: ADALBERTO ROQUE / AFP
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Одновременно сотрудник посольства предостерёг от попыток въезда в Южную Корею. "По этому поводу уже были официальные заявления как министерства иностранных дел Российской Федерации, так и других ведомств: мы категорически рекомендуем россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею", - подчеркнул он.

Напомним, что по состоянию на вечер 19 марта в Южной Корее было зафиксировано в общей сложности 8 565 случаев инфицирования COVID-19, включая 152 случая за прошлые сутки. 93 больных COVID-19 умерли, а 1947 выздоровели. С 19 марта Южная Корея ввела дополнительные меры по контролю за прибывающими из других стран пассажирами. Правила эти применимы к гражданам всех стран, включая самих корейцев. За прошедшие пять дней среди прибывших у 16 человек было подтверждено инфицирование COVID-19. Власти РК заявили, что они намерены в ближайшее время ввести новый пакет мер в отношении прибывающих из других стран людей, так как ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться.

Информация посольства Российской Федерации в Сеуле для российских граждан, находящихся в Республике Корея

Если вы оказались в сложном положении в период пребывания в Республике Корея или испытываете трудности с возвращением на Родину в связи с принимаемыми властями Республики Корея мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, просьба сообщить о себе и своей ситуации в Консульский отдел Посольства по телефонам: 02-752-0630, а также по дежурному телефону: 82-10-6629-2134.

Консультацию по вопросам возвращения в Российскую Федерацию можно также получить, позвонив на круглосуточную горячую линию Ростуризма по телефону +7-499-678-12-03 или оперативному дежурному Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России по телефону +7-495-587-88-60.

Информацию также можно передать по телефонам: +7-499-244-19-77, +7-499-244-19-88, +7-499-244-28-47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7-985-046-52-97.

Информация об ограничениях для туристов по посещению стран, правилам возвращения авиабилетов и турпутевок, мерам безопасности и другим вопросам размещена на сайте Ростуризма.

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