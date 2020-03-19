"Сельта" Смолова отказалась от тестирования на коронавирус

Испанская футбольная команда "Сельта", за которую на правах аренды выступает Федор Смолов, отказалась проводить тестирование на коронавирус для игроков и работников клуба.

По информации издания Marca, "Сельта" приняла такое решение, поскольку есть другие люди, больше нуждающиеся в тестировании. В клубе полагают, что футболисты не должны иметь никаких привилегий по сравнению с остальными слоями общества.

Сейчас все игроки "Сельты", в том числе и Смолов, находятся дома и соблюдают карантин. Симптомов болезни ни у кого из них нет.

Чуть ранее "Сельта" выложила в Instagram фото с Федором. Пост был опубликован с подписью "Смолов в центре внимания". "Скучаю по тем дням", - написал форвард в комментариях.