Новости

Парламент Новой Зеландии принял закон о легализации абортов 02:44
Австралийская Qantas отменила все международные рейсы 02:40
Посольство РФ занялось вопросом вывоза с Тенерифе российских туристов 02:21
Лайнер с российскими туристами на борту вылетел из Черногории в Москву 02:07
Трамп подписал закон о продукции военного назначения для борьбы с COVID-19 01:45
Орбита МКС будет снова скорректирована 01:09
У спикера сената Бразилии подтвердился коронавирус 00:55
Вашингтон ввел санкции в отношении пяти иранских ученых 00:35
На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 16 00:33
Сенат США одобрил законопроект о программе помощи при коронавирусе 00:21
Автоперевозчики грузов и экспедиторы смогут застраховать свою ответственность 00:05
Минобороны назвало фейком приказ о "комендантском часе" в Москве 18.03.2020
РЖД отменяет ряд поездов между РФ и Беларусью 18.03.2020
При досрочном завершении сезона топ-лиги Европы потеряют около 4 млрд евро 18.03.2020
Телеведущая Лера Кудрявцева одобрила решение не проводить "Евровидение" 18.03.2020
ДНР из-за угрозы коронавируса закроет КПП через линию соприкосновения 18.03.2020
Милош Бикович призвал поддержать борющихся с коронавирусом специалистов 18.03.2020
Шотландия отказалась от референдума за независимость из-за коронавируса 18.03.2020
ATP и WTA приостановили турниры до 7 июня 18.03.2020
Рынок контента MIPTV пройдет в онлайн-формате 18.03.2020
В МИД назвали "откровенной ложью" слова Помпео о военных РФ в Сирии 18.03.2020
Rolls-Royce объявила о приостановке производства автомобилей 18.03.2020
Путин пообещал исправить указ о жилье для ветеранов МВД 18.03.2020
Генетики: живучесть коронавируса варьируется в зависимости от поверхности 18.03.2020
Пелагея философски отнеслась к отмене "Евровидения" из-за пандемии 18.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 00:21
Рубрика: В мире

Сенат США одобрил законопроект о программе помощи при коронавирусе

Сенат конгресса США одобрил согласованную Палатой представителей и администрацией Дональда Трампа программу смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны. За высказались 90 сенаторов, хотя достаточно было бы и 60 голосов.

Проведение церемонии похорон в США перевели в режим онлайн

Теперь этот документ поступит на подпись хозяину Белого дома. Сам Трамп ранее уже дал понять, что поддерживает законопроект, пишет ТАСС. Инициатива предусматривает выделение из бюджета десятков миллиардов долларов, которые будут направлены на оказание помощи миллионам американцев, пострадавшим от вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания.

В США коронавирус сравнили с терактами 2001 года

Документ также предоставит финансовую помощь тем, кто наиболее сильно пострадал от кризиса, включая пособия по безработице. Будут выделены деньги на оплачиваемый отпуск по болезни, увеличены выплаты на отпуск по семейным обстоятельствам. Законопроект также обеспечит каждого американца правом на бесплатное обследование на выявление коронавируса, даже если у него нет страховки.

Власти США рассчитывают, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в стране в июле-августе, но не исключено, что она может продлиться и дольше. С таким заявлением ранее выступил президент Дональд Трамп. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 7,3 тысячи, скончались 115 человек.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Музыканты Little Big одобрили отмену "Евровидения" из-за пандемии
Кто оплатит заграничное лечение российских туристов от коронавируса
Как охраняют редких и вымирающих животных в Киргизии