Сенат США одобрил законопроект о программе помощи при коронавирусе

Сенат конгресса США одобрил согласованную Палатой представителей и администрацией Дональда Трампа программу смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны. За высказались 90 сенаторов, хотя достаточно было бы и 60 голосов.

Теперь этот документ поступит на подпись хозяину Белого дома. Сам Трамп ранее уже дал понять, что поддерживает законопроект, пишет ТАСС. Инициатива предусматривает выделение из бюджета десятков миллиардов долларов, которые будут направлены на оказание помощи миллионам американцев, пострадавшим от вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания.

Документ также предоставит финансовую помощь тем, кто наиболее сильно пострадал от кризиса, включая пособия по безработице. Будут выделены деньги на оплачиваемый отпуск по болезни, увеличены выплаты на отпуск по семейным обстоятельствам. Законопроект также обеспечит каждого американца правом на бесплатное обследование на выявление коронавируса, даже если у него нет страховки.

Власти США рассчитывают, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в стране в июле-августе, но не исключено, что она может продлиться и дольше. С таким заявлением ранее выступил президент Дональд Трамп. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 7,3 тысячи, скончались 115 человек.