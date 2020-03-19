Шведская газета изменила слова Умарка о возвращении в КХЛ

Шведская газета Expressen изменила цитату форварда уфимского "Салавата Юлаева" Линуса Умарка о его возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в нынешнем сезоне, после чего смысл высказывания кардинально поменялся.

Ранее издание опубликовало интервью с Умарком, в котором хоккеист заявил, что ему разрешили остаться на родине и что на плей-офф КХЛ он не вернется даже в случае возобновления турнира.

В новом варианте беседы с Умарком его цитата выглядит следующим образом: "До тех пор, пока мы не узнаем что-то новое, нам разрешили остаться дома. Я готов вернуться, если будут еще матчи".

Ранее было объявлено о приостановке чемпионата КХЛ до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса. С розыгрыша Кубка Гагарина уже снялись казахстанский "Барыс" и финский "Йокерит".

"Салавает Юлаев" победил в серии первого раунда плей-офф омский "Авангард" со счетом 4-2. Умарк вместе с одноклубником Филипом Ларсеном и Харри Сятери из "Сибири" были признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ.