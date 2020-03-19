Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета

Новости

В Сирии двое турецких военных погибли при нападении боевиков 22:18
У игроков ПБК "Локомотив-Кубань" не обнаружили коронавирус 21:55
Растущая нефть поддержала рубль 21:51
Заболевшим коронавирусом в Казани французом оказался волейболист "Зенита" 21:38
Сербия закрывает границы из-за COVID-19 21:26
Спикер Госдумы привлек средства для реконструкции стадиона в Саратове 21:23
СМИ: Защитник "Оттавы" Зайцев стал первым заболевшим коронавирусом в НХЛ 21:19
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова 21:00
Авиакомпания "Россия" перестала летать на Шри-Ланку 20:55
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 17 20:50
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса 20:41
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус 20:40
Экс-судью Анапы осудят за взятку в 64 миллиона рублей 20:35
Москва сделает все необходимое для возвращения граждан Беларуси домой 20:27
Афон закрывает въезд для паломников из-за короновируса 20:26
Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе 20:02
Московская консерватория проведет фестиваль онлайн-концертов 19:58
В горах Сочи из-за COVID-19 выросло число русских туристов 19:45
СМИ: США не спешат выплачивать долги ВОЗ, несмотря на пандемию COVID-19 19:40
Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве 19:26
ФАС призвала граждан прекратить ажиотажно скупать продукты 19:25
Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса 19:11
Российский телеканал расскажет о победе над фашизмом всей Европе 19:07
Медицинские маски из Украины в Румынию доставляют контрабандисты-водолазы 19:06
Из-за коронавируса болгары высадили англичан из самолета 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 22:03
Рубрика: Экономика

Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета

Текст: Роман Маркелов
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных.

Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1". После перечисления дополнительных нефтегазовых доходов 2019 года в Фонд национального благосостояния в нем аккумулирована валюта на 12,2 трлн рублей, сообщил ранее Минфин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Госдума разрешает кабмину распределять деньги без поправок в бюджет

"Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов хватит как минимум на шесть лет. С точки зрения выполнения первоочередных обязательств, это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты, мы в полном объеме будем выполнять", - заявил министр.

Он также выразил уверенность, что решение Банка России о продаже валютных резервов на рынке позволит стабилизировать курс рубля.

Также, по словам Силуанова, Минфин не видит и рисков отклонения инфляции в 2020 году от цели Центробанка в 4%. Но здесь многое будет зависеть от того, как долго цены на нефть будут находиться на низком уровне, уточнил министр финансов.

Растущая нефть поддержала рубль
Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета
На всей территории РФ введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
МИД призвал Киев отказаться от "марша на Крым"
Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии