Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных.

Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1". После перечисления дополнительных нефтегазовых доходов 2019 года в Фонд национального благосостояния в нем аккумулирована валюта на 12,2 трлн рублей, сообщил ранее Минфин.

"Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов хватит как минимум на шесть лет. С точки зрения выполнения первоочередных обязательств, это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты, мы в полном объеме будем выполнять", - заявил министр.

Он также выразил уверенность, что решение Банка России о продаже валютных резервов на рынке позволит стабилизировать курс рубля.

Также, по словам Силуанова, Минфин не видит и рисков отклонения инфляции в 2020 году от цели Центробанка в 4%. Но здесь многое будет зависеть от того, как долго цены на нефть будут находиться на низком уровне, уточнил министр финансов.