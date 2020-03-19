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19.03.2020 10:48
Рубрика: Общество

Большинство случаев заражения COVID-19 исходят от людей без симптомов

Текст: Наталья Панасенко

На каждый подтвержденный случай заражения COVID-19 может приходиться до десяти недокументированных. В этом главная причина быстрого распространения нового коронавируса: большое количество больных с легкими симптомами или даже с их отсутствием могут быть ответственны за 80% зафиксированных случаев заражения. Таковы результаты нового исследования, проведенного учеными из Колумбийского университета (США).

Эксперты считают, что официальная статистика не отражает реального положения дел, поскольку не зафиксировано большинство случаев заражения. На самом деле количество зараженных может быть от одного до двух миллионов человек.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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На каждый подтвержденный случай заражения COVID-19 может приходиться до десяти недокументированных. К такому выводу пришла команда Джеффри Шамана на основе созданной ими математической модели. В программу загрузили информацию о зарегистрированных случаях заболевания COVID-19 в Китае и данные о передвижении людей по стране. В центре внимания ученых был период с 10 по 23 января 2020 года, когда вирус еще не захватил страну.

Выяснилось, что к моменту, когда власти ограничили въезд в Ухань и выезд из него, примерно 86% случаев заражения остались незафиксированными. То есть на каждый зарегистрированный факт заболевания приходилось около 6 невыявленных случаев. Речь о тех людях, у кого были легкие симптомы или заболевание протекало не заметно. "Распространение коронавируса в Китае было в основном вызвано людьми с легкими или внешне отсутствующими симптомами, которые остались незамеченными", - сказал Шаман. Именно незарегистрированные инфекции, говорится в работе, являлись источником для 80% зарегистрированных случаев инфекции: "Эти данные объясняют быстрое географическое распространение SARS-CoV2 и указывают на то, что сдерживание этого вируса будет особенно сложным".

За время, когда в Китае были введены ограничения на поездки и началось массовое тестирование граждан, число необнаруженных зараженных людей сократилось с 86% до 40%.

Фото: Владимир Снегирев/РГ
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По мнению авторов исследования, анализ необнаруженных инфекций всегда сопряжен с большой неопределенностью и варьируется от места к месту. Тем не менее, полагают ученые, результаты моделирования можно перенести и на другие страны. "В некоторых странах может быть десять недокументированных случаев на обнаруженный случай в начале эпидемии и, например, пять в других, - говорит Шаман. - Точное число мы не можем назвать". В целом, однако, это такой порядок цифр, на него указывают и другие исследования, говорит ученый.

По словам Шамана, повышенная осведомленность о пандемии, ограничения в сферах общественной жизни помогли замедлить распространение вируса. "Однако неясно, - говорит он, - достаточно ли этого, чтобы полностью сдержать его распространение".

Общество Наука Распространение коронавируса COVID-19

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