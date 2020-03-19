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Рубрика: В мире

СМИ: США введут санкции против РФ "ради стабилизации цен на нефть"

Вашингтон готов к применению чрезвычайных мер для стабилизации цен на нефтяном рынке. В том числе - чему уже не стоит удивляться - и к введению новых санкций против России, считают журналисты WallStreet Journal. Именно Москва, по мнению американских аналитиков, виновна в обвале цен и, стало быть, должна за это ответить.

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Фото: AP Photo/Charlie Riedel
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Кроме того, как передает ТАСС, Вашингтон будет оказывать давление на Саудовскую Аравию, чтобы заставить Эр-Рияд вернуться к прежнему уровню добычи нефти, для чего Белый дом готов воспользоваться дипломатическими каналами, в том числе на уровне Госдепартамента и Совета национальной безопасности.

Напомним, что 19 марта, после затяжного падения нефтяных цен, впервые наметилось незначительное подорожание: на 30% выросла нефть марки WTI и 16% - Brent.

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