СМИ: Защитник "Оттавы" Зайцев стал первым заболевшим коронавирусом в НХЛ

Первым заболевшим коронавирусом игроком в Национальной хоккейной лиге стал российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев.

Об этом сообщает издание "Бизнес Online". По данным издания именно он сдал положительный тест на коронавирус. Ранее сообщалось о том, что этот диагноз был поставлен одному из хоккеистов "Оттавы".

Как сообщает TSN, в среду команда заявила, что игроки и персонал клуба проходят тестирование под наблюдением органов здравоохранения. В клубе заявили, что активно следят за всеми, и пока не говорили о том, что число заболевших увеличилось.

В нынешнем сезоне Зайцев в 58 матчах набрал 12 очков. При этом показатель полезности россиянина составляет "минус 8". В составе "сенаторов" также играет и еще один российский хоккеист - форвард Артем Анисимов.

НХЛ приостановила сезон, который, по некоторым данным, возобновится не раньше середины мая.