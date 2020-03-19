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Рубрика: Экономика

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Собственников недвижимости за год стало в два раза больше
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
В четверг Росреестр сообщил, что за прошедший 2019 год он передал в налоговую службу страны сведения почти о 51,5 миллиона объектов недвижимости, об их владельцах, их правах и сделках.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цифра очень серьезная. Это, в конечном итоге, наши будущие налоги, из которых сложатся зарплаты врачей и учителей, школы и дороги, да и вообще будущее благосостояние страны.
Как без проблем получить выписку из Госреестра недвижимости

Цифра переданных сведений об объектах недвижимости означает, что таких важнейших для государства сведений стало за год на 85,5 процента больше. К слову, в 2018 году "законных" объектов зарегистрировано чуть ли не в два раза меньше - всего 27,6 миллиона. Из этих миллионов сведений, 16,4 миллиона касаются прав собственности на земельные участки. К слову, в 2018 году в Росреестре зарегистрировали 10,1 миллиона участков.

За год узаконили 35 миллионов объектов капитального строительства. Год назад поставили на учет 17,5 миллиона объектов капстроительства.

Росреестр передает налоговикам сведения о недвижимости, если с ней были учетные действия

Росреестр передает налоговой службе страны сведения об объектах недвижимости, с которыми в течение года прошли учетно-регистрационные действия или были сделаны изменения, которые потребовали пересчета кадастровой стоимости.

Росреестр объявил, что за прошлый год стало намного меньше нарушений, которые допускали кадастровые инженеры, от работы которых зависит регистрация дачи или участка. За 2019 год Росреестр зафиксировал нарушения у 5,5 тысячи специалистов. Сейчас в госреестре 25 920 кадастровых инженеров.

Экономика Недвижимость Правительство Росреестр

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