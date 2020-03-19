Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.03.2020,  
09:40
Текст:  Николай Грищенко

США не смогли отследить подлодку проекта "Борей"

Фото: wikimedia.org
Первые подлодки: почему День моряка-подводника отмечают 19 марта

Атомный подводный ракетоносец "Александр Невский", вооруженный ракетным комплексом "Булава", по показателям малошумности превосходит иностранные субмарины. Американский флот в 2015 году не смог обнаружить подлодку во время перехода с Северного флота на Тихоокеанский.

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.

Из-за малой шумности, слабого следа в воде и других низких показателей заметности российскую подлодку проекта 955 "Борей" может обнаружить не всякая из существующих иностранных субмарин. Даже при переходе через Берингов пролив "Александр Невский" остался необнаруженным и незаметно проследовал вдоль побережья США.

"В результате привлечения сил флота, правильного использования возможностей крейсера и специального маневрирования обнаружить, а тем более следить за нами в процессе перехода у Штатов не получилось. Американцы проснулись после того, как мы пришвартовались к пирсу, то есть они нас вообще потеряли", - рассказал командир Василий Танковид.

Подводник отметил, что крейсер четвертого поколения значительно превосходит по своим тактико-техническим характеристикам подлодки 971-го и 949-го проектов.

"Александр Невский" - вторая атомная подлодка стратегического назначения проекта 955 "Борей". Экипаж подлодки - 107 человек. Подводное водоизмещение - 24 тысячи тонн. Длина - 170 метров, ширина - 13,5 метра. Глубина погружения - до 450 метров. Скорость хода под водой - до 29 узлов (около 54 км/ч). Субмарина способна нести на борту 16 баллистических ракет "Булава" с дальностью действия более восьми тысяч километров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: istock
Космические силы США получили глушилку спутников 18.03.2020
Расчеты С-400 "Триумф" на учениях защитили Северный морской путь 17.03.2020
Подлодки Северного флота расширили географию боевых дежурств 16.03.2020
подлодки
ВМС США обязали раскрыть причину гибели атомной подлодки USS Thresher 11.03.2020
The Drive оценил особенности атомной подлодки "Князь Владимир" 11.03.2020