СМИ: США не спешат выплачивать долги ВОЗ, несмотря на пандемию COVID-19

Пока весь мир борется с общим врагом - коронавирусом - и каждый потраченный на это цент на счету, США не торопятся погашать свой огромный долг перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Как пишет китайская газета People's Daily, Вашингтон не только не спешит выйти из числа должников, но еще и намерен значительно сократить финансирование глобальных проектов в сфере здравоохранения. "РГ" разбиралась, сколько же Соединенные Штаты на сегодняшний момент должны ВОЗ.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте организации, США действительно не выплатили и половины своей задолженности за период с 2018 по 2019 год: из 71 миллиона долларов долга они покрыли лишь 29 миллионов с хвостиком. С началом нового десятилетия ВОЗ прислала Вашингтону новый счет за 2020-2021 год: около 115 миллионов долларов. Однако до сих пор эту сумму США не выделили. Размер задолженности, если посчитать, набегает немаленький. И, если сравнить с другими странами, самый большой.

При этом ранее журнал Foreign Policy сообщал, что, согласно докладу о бюджете на 2021 финансовый год, который Белый дом направил конгрессу, правительство Соединенных Штатов намерено передать ВОЗ лишь 58 миллионов долларов. То есть о погашении имеющейся задолженности в Вашингтоне никто и думать не собирается. Более того, администрация президента Дональда Трампа намерена "придержать" около трех миллиардов долларов, которые должны были пойти на глобальные программы, связанные со здравоохранением.

"В период эпидемии действия американской стороны подрывают совместные усилия всего мира в борьбе с COVID-19. Вирус не знает границ, ни одна страна не может вести бой в одиночку, лишь сплоченность может сформировать общую силу", - пишет газета People's Daily. Автор статьи считает, что своими действиями США загоняют себя в долг не только перед ВОЗ, но и перед всем миром.