Постановление губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 года № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее - постановление Роспотребнадзора № 5) и от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" (далее - постановление Роспотребнадзора № 6), Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п "О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", протоколом оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае от 16 марта 2020 года № 3, в целях предупреждения угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция) на территории Ставропольского края постановляю:

1. Ввести с 14 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут 01 июля 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее соответственно - Ставропольская краевая территориальная подсистема, режим повышенной готовности).

2. Границей зоны возможной чрезвычайной ситуации определить территорию Ставропольского края.

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на территории Ставропольского края силы и средства Ставропольской краевой территориальной подсистемы.

4. Органам управления Ставропольской краевой территориальной подсистемы обеспечить приведение в готовность необходимых сил и средств для реализации первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.

5. Запретить до 10 апреля 2020 года на территории Ставропольского края проведение культурно-просветительных, театрально-зрелищных, выставочных, спортивных и иных мероприятий с пребыванием граждан в количестве более 50 человек.

6. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции и полномочия учредителей организаций общего образования, дополнительного образования детей, и рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющим функции и полномочия учредителей организаций общего образования, дополнительного образования детей, в срок до 20 марта 2020 года обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей.

7. Министерству здравоохранения Ставропольского края обеспечить:

7.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Роспотребнадзора № 5, и мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Роспотребнадзора № 6.

7.2. Готовность к развертыванию карантинного госпиталя на 1500 мест на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр".

7.3. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие коронавирусной инфекции, в соответствии с медицинскими показаниями.

7.4. Ежедневный сбор информации о случаях выявления коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

7.5. Ежедневное представление Губернатору Ставропольского края информации о ситуации, связанной с распространением на территории Ставропольского края коронавирусной инфекции.

7.6. Незамедлительное представление Губернатору Ставропольского края информации о выявлении новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Ставропольского края.

7.7. В срок до 21 марта 2020 года разработку комплексного плана мероприятий по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края и представление его на утверждение координационным советом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края.

8. Министерству туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края:

8.1. Принять меры по недопущению срыва курортного сезона на Кавказских Минеральных водах при реализации мер по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.

8.2. В срок до 20 марта 2020 года подготовить и направить руководителям организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории Ставропольского края, рекомендации по выполнению санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспечить контроль за их выполнением.

9. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края обеспечить:

9.1. Введение запрета на посещение учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края с круглосуточным пребыванием граждан лицами с симптомами простудных заболеваний.

9.2. Своевременное выявление получателей социальных услуг с симптомами простудных заболеваний, их изоляцию и организацию оказания им необходимой медицинской помощи

9.3. Создание в учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края резерва средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, обладающих вирулицидной активностью, и антисептиков.

10. Министерству финансов Ставропольского края обеспечить внесение изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в целях увеличения размера резервного фонда Правительства Ставропольского края на 623,5 млн. рублей.

11. Поручить министерству здравоохранения Ставропольского края, министерству культуры Ставропольского края, министерству образования Ставропольского края, министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, министерству физической культуры и спорта Ставропольского края, министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края создать оперативные штабы по реализации первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции.

12. Рекомендовать:

12.1. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:

12.1.1. Утвердить планы мероприятий по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории соответствующего муниципального образования, а также графики проверок реализации данных планов.

12.1.2. Принять меры в целях обеспечения муниципальных организаций образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами, в том числе предусмотреть выделение финансовых средств на данные цели в необходимом объеме.

12.1.3. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образовательных организациях, в том числе рассмотреть возможность перехода на дистанционное обучение.

12.1.4. Принять усиленные меры по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

12.1.5. Исключить участие в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, делегаций из субъектов Российской Федерации и стран, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

12.1.6. Организовать мероприятия по обеспечению дезинфекции автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае.

12.2. Избирательной комиссии Ставропольского края совместно с главами муниципальных образований Ставропольского края обеспечить образование резервных избирательных участков для подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

12.3. Гражданам, посещавшим в период с 01 марта 2020 года субъекты Российской Федерации и (или) страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (далее - неблагополучная территория):

12.3.1. Сообщать о своем прибытии на территорию Ставропольского края с указанием мест, дат пребывания на неблагополучной территории, контактной информации на телефоны "горячей линии по коронавирусу" государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края": +7-962-448-59-80, 8-8652-36-78-74.

12.3.2. При появлении первых симптомов простудных заболеваний незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

12.3.3. Неукоснительно соблюдать предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о нахождении в режиме изоляции на дому.

12.3.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной территории.

12.4. Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории Ставропольского края:

12.4.1. Организовать режим труда работников, отвечающий требованиям защиты от угрозы завоза и распространения коронавирусной инфекции и предусматривающий в том числе: обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня; использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников; ограничение зарубежных командировок и командировок в субъекты Российской Федерации, на территории которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции; использование аудио- и видеоселекторной связи для производственных совещаний и решения организационных вопросов.

12.4.2. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

12.4.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

12.4.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший коронавирусной инфекцией.

12.4.5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

12.5. Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории Ставропольского края, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и торговли, организовать проведение мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха.

12.6. Руководителям религиозных организаций обеспечить на объектах (территориях), находящихся в собственности религиозных организаций, а равно в используемых ими на ином законном основании зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на земельных участках, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), соблюдение противоэпидемического режима.

12.7. Руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность по перевозке (в том числе в международном сообщении) пассажиров и (или) грузов воздушным, железнодорожным и (или) автомобильным транспортом с использованием объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Ставропольского края, организовать проведение первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.

13. Установить, что режим повышенной готовности в зависимости от складывающейся на территории Ставропольского края эпидемиологической ситуации может быть продлен либо отменен досрочно.

14. Управлению по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края, министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю и главами муниципальных образований Ставропольского края организовать систематическое информирование населения Ставропольского края о складывающейся обстановке и проведении мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Ставропольского края коронавирусной инфекции, в том числе систематическое информирование (через средства массовой информации, оповещение посредством мобильной и иных средств связи, распространение бюллетеней, листовок, установление рекламных щитов и другими способами) граждан старше 60-ти лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, о возможных рисках заражения коронавирусной инфекцией, а также доведение информации о необходимости ограничения посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися болезнями.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров









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