Столтенберг: Северная Македония станет членом НАТО в скором времени

Северная Македония присоединится к Североатлантическому альянсу в ближайшее время, все страны-члены уже закончили процесс ратификации протокола о вступлении. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о состоянии организации за 2019 год.

Напомним, что во вторник Испания стала последней страной альянса, ратифицировавшей документы о присоединении Северной Македонии.

Протокол о вступлении Скопье в НАТО был подписан 6 февраля. Через пять дней его ратифицировал парламент страны. В поддержку документа проголосовали 114 депутатов из 120.

Присоединение Северной Македонии к НАТО стало возможным после того, как между ней и Грецией было подписано соглашение о новом официальном названии бывшей югославской республики. Изначально Греция была против того, чтобы она называлась Республика Македония, так как Македонией уже называется одна из греческих областей. В итоге к названию страны было решено добавить слово "Северная".