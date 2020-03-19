Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко будет работать онлайн

Как и другие театры и концертные залы, МАМТ закрыл до 10 апреля свою афишу и прекратил проведение спектаклей, концертов и образовательных программ. В данный момент театр готовит программу своих спектаклей для показа в Сети. Но сегодня уже готов общаться со зрителем в просветительском и образовательном форматах онлайн.

Так, образовательный проект "Студия" Московского академического Музыкального театра представит в социальных сетях записи лекций, вебинары, рекомендации по проведению самостоятельных занятий родителей с детьми. Кроме того, интереснейшие встречи, лекции, которые проходили в разное время в рамках "Студии", были записаны на аудио и видео носители, и теперь их можно будет смотреть онлайн. Большая часть этих мероприятий - программы для детей.

Кстати, Летние образовательные планы "Студия" пока не отменяет: в июне должен состояться международный проект "Студии" и обучающей платформы "Кругозор", посвященный взаимодействию современного танца и технологий виртуальной реальности.