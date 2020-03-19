Постановление губернатора Тверской области от 17 марта 2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области"

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-03-2 "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести с 17 марта 2020 года на территории Тверской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установив региональный уровень реагирования.

Границы территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации, определить в пределах границ Тверской области.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Запретить проведение на территории Тверской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до отмены запрета в установленном порядке.

4. Временно приостановить проведение на территории Тверской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) до отмены данной меры в установленном порядке.

5. Рекомендовать гражданам:

1) прибывшим на территорию Тверской области с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (номер телефона "горячей линии" 8-800-333-93-72);

при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

2) совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

1) обеспечить выполнение мероприятий по организации режима труда работников, в том числе по:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;

использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;

наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников;

ограничению зарубежных командировок;

использованию селекторной аудио-, видеосвязи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности);

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением с соблюдением установленного порядка от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) не допускать с соблюдением установленного порядка на рабочее место и (или) территорию организаций работников из числа граждан, вернувшихся с территорий иностранных государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

7. Министерству промышленности и торговли Тверской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области организовать выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

8. Министерству здравоохранения Тверской области:

1) обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации закупку специализированных медицинских изделий для проведения бесконтактной термометрии, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для рук;

2) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывшим транзитом из стран Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний;

3) обеспечить контроль за выполнением медицинскими организациями поручений, определенных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-CoV", от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

4) обеспечить организацию и проведение лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), на базе лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, в установленном порядке;

5) провести во взаимодействии со специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области инструктаж работников лабораторий медицинских организаций, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, до начала использования тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также ежедневно информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области об использовании тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

6) при выявлении проб, содержащих возбудитель, организовать немедленную госпитализацию больного в одну из медицинских организаций, осуществляющих стационарную помощь инфекционным больным, с соблюдением всех правил биологической безопасности, направление материала от соответствующего лица в лаборатории подведомственных Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области учреждений и немедленную передачу информации об указанном случае в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области;

7) обеспечить отбор и направление в лаборатории подведомственных Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области учреждений для лабораторного исследования материала от всех лиц с признаками простудных заболеваний, вернувшихся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, лиц, вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также лиц, контактных с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

8) обеспечить привлечение необходимого числа сотрудников для отбора материала для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и выделение необходимых объемов расходных материалов для указанных целей;

9) обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находившимся в контакте с больным с подтвержденным лабораторно случаем новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

10) определить потребность в тест-системах для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

11) установить:

порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными;

перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно- эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя.

9. Министерству образования Тверской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области организовать:

1) обеспечение соблюдения противоэпидемического режима в соответствующих образовательных организациях;

2) принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися в соответствующих образовательных организациях по решению их родителей или иных законных представителей, в том числе при отсутствии документов медицинской организации;

3) обеспечение готовности соответствующих образовательных организаций к переводу обучающихся в данных организациях на дистанционную форму обучения.

10. Управлению информационной политики аппарата Правительства Тверской области во взаимодействии с Министерством здравоохранения Тверской области осуществлять систематическое информирование граждан, в том числе граждан старше 60 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, о возможных рисках заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), а также о необходимости ограничения посещения мест массового скопления людей и вызова врача на дом при появлении симптомов простудных заболеваний, ухудшении состояния, связанного с имеющимися болезнями.

11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области:

1) организовать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе принять меры по выполнению рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

2) обеспечить во взаимодействии с Министерством образования Тверской области реализацию мер, указанных в пункте 9 настоящего постановления;

3) обеспечить принятие правовых актов, решений и мер по реализации настоящего постановления, иных правовых актов и решений уполномоченных органов и должностных лиц по вопросам предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации.

12. Органам управления и силам Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предупреждения чрезвычайных ситуаций провести комплекс мероприятий, определенный Положением о Тверской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 23.04.2019 № 127-пп, и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом положений настоящего постановления.

13. Настоящее постановление, за исключением пунктов 3, 4, вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Пункты 3, 4 настоящего постановления вступают в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







