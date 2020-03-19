У князя Монако Альбера II подтвердился коронавирус

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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.
"Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19, - говорится в распространенном коммюнике княжеского дворца. - Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности".
Сообщается также, что князь продолжает работать из кабинета своих апартаментов и за его здоровьем наблюдает врач.
"Он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими соратниками", - подчеркивается в сообщении.