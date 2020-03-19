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Рубрика: В мире

У спикера сената Бразилии подтвердился коронавирус

Положительный результат на коронавирус показал тест, сданный главой верхней палаты бразильского парламента Дави Алколумбре, передает ТАСС. По словам самого политика, он чувствует себя хорошо, у него "отсутствуют тяжелые симптомы, имеется легкое недомогание".

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"После того как первый тест показал отрицательный результат, председатель Национального конгресса, сенатор Дави Алколумбре вчера вечером (17 марта) повторно сдал анализ, который показал положительный результат на COVID-19", - заявили в пресс-службе законодательного органа.

Напомним, что это не первый высокопоставленный бразильский чиновник, заразившийся коронавирусом. Ранее сообщалось о положительном результате на тест у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена и еще 16 членов делегации, сопровождавших президента страны в ходе визита в США 7-10 марта.

Всего в стране официально зафиксированы 290 случаев заражения и четыре из них завершились летальным исходом.

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