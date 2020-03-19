У спикера сената Бразилии подтвердился коронавирус

Положительный результат на коронавирус показал тест, сданный главой верхней палаты бразильского парламента Дави Алколумбре, передает ТАСС. По словам самого политика, он чувствует себя хорошо, у него "отсутствуют тяжелые симптомы, имеется легкое недомогание".

"После того как первый тест показал отрицательный результат, председатель Национального конгресса, сенатор Дави Алколумбре вчера вечером (17 марта) повторно сдал анализ, который показал положительный результат на COVID-19", - заявили в пресс-службе законодательного органа.

Напомним, что это не первый высокопоставленный бразильский чиновник, заразившийся коронавирусом. Ранее сообщалось о положительном результате на тест у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена и еще 16 членов делегации, сопровождавших президента страны в ходе визита в США 7-10 марта.

Всего в стране официально зафиксированы 290 случаев заражения и четыре из них завершились летальным исходом.