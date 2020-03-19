Ученые исследовали нарушения от мигрени

Исследования ученых показали, что пациенты с мигренью, в особенности хронической, страдают от физических, эмоциональных и функциональных нарушений в связи с головокружением.

Головокружение - это распространенное нарушение у пациентов с мигренью. Тем не менее в клинической практике редко уделяют внимания его оценке. А зря! Исследования позволили оценить важность влияния вестибулярных нарушений у пациентов с мигренью, а также факторов, способствующих их возникновению.

Корейский опросник по оценке влияния вестибулярных нарушений предоставили 361 пациенту с мигренью, включая 270 женщин и 91 мужчину со средним возрастом 39 11 лет. Также использовали опросники по оценке здоровья пациентов, по оценке влияния головной боли, по оценке распространенного тревожного расстройства, качества сна. Для выявления способствующих факторов рассматривали такие показатели, как возраст, пол, количество приступов головной боли в месяц, интенсивность боли, среднюю продолжительность сна. Соответствующим образом выполняли сравнение эпизодической и хронической мигрени.

Было установлено, что у 153 пациентов наблюдались вестибулярные нарушения, а у 208 - мигрень без вестибулярных нарушений. У пациентов в первой группе наблюдалось большее количество приступов головной боли в месяц, чем у пациентов во второй группе. Доля пациентов с хронической мигренью была больше в первой группе. Была установлена существенная взаимосвязь вестибулярных нарушений с влиянием и интенсивностью головной боли, а также тревогой и депрессией.

Авторы исследования пришли к выводу, что вестибулярные нарушения связаны с влиянием головной боли, тревогой и депрессией. И значит, для снижения выраженности субъективного дискомфорта требуется целенаправленное воздействие на указанные факторы.