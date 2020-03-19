Ученые исследовали нарушения от мигрени

Новости

В Сирии двое турецких военных погибли при нападении боевиков 22:18
У игроков ПБК "Локомотив-Кубань" не обнаружили коронавирус 21:55
Растущая нефть поддержала рубль 21:51
Заболевшим коронавирусом в Казани французом оказался волейболист "Зенита" 21:38
Сербия закрывает границы из-за COVID-19 21:26
Спикер Госдумы привлек средства для реконструкции стадиона в Саратове 21:23
СМИ: Защитник "Оттавы" Зайцев стал первым заболевшим коронавирусом в НХЛ 21:19
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова 21:00
Авиакомпания "Россия" перестала летать на Шри-Ланку 20:55
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 17 20:50
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса 20:41
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус 20:40
Экс-судью Анапы осудят за взятку в 64 миллиона рублей 20:35
Москва сделает все необходимое для возвращения граждан Беларуси домой 20:27
Афон закрывает въезд для паломников из-за короновируса 20:26
Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе 20:02
Московская консерватория проведет фестиваль онлайн-концертов 19:58
В горах Сочи из-за COVID-19 выросло число русских туристов 19:45
СМИ: США не спешат выплачивать долги ВОЗ, несмотря на пандемию COVID-19 19:40
Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве 19:26
ФАС призвала граждан прекратить ажиотажно скупать продукты 19:25
Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса 19:11
Российский телеканал расскажет о победе над фашизмом всей Европе 19:07
Медицинские маски из Украины в Румынию доставляют контрабандисты-водолазы 19:06
Из-за коронавируса болгары высадили англичан из самолета 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 21:46
Рубрика: Общество

Ох, как кружится голова...

Ученые исследовали нарушения от мигрени
Текст: Валерия Наумова
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
Исследования ученых показали, что пациенты с мигренью, в особенности хронической, страдают от физических, эмоциональных и функциональных нарушений в связи с головокружением.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Головокружение - это распространенное нарушение у пациентов с мигренью. Тем не менее в клинической практике редко уделяют внимания его оценке. А зря! Исследования позволили оценить важность влияния вестибулярных нарушений у пациентов с мигренью, а также факторов, способствующих их возникновению.

Фото: iStock
Больные зубы могут стать причиной мигрени и неправильной осанки

Корейский опросник по оценке влияния вестибулярных нарушений предоставили 361 пациенту с мигренью, включая 270 женщин и 91 мужчину со средним возрастом 39 11 лет. Также использовали опросники по оценке здоровья пациентов, по оценке влияния головной боли, по оценке распространенного тревожного расстройства, качества сна. Для выявления способствующих факторов рассматривали такие показатели, как возраст, пол, количество приступов головной боли в месяц, интенсивность боли, среднюю продолжительность сна. Соответствующим образом выполняли сравнение эпизодической и хронической мигрени.

Было установлено, что у 153 пациентов наблюдались вестибулярные нарушения, а у 208 - мигрень без вестибулярных нарушений. У пациентов в первой группе наблюдалось большее количество приступов головной боли в месяц, чем у пациентов во второй группе. Доля пациентов с хронической мигренью была больше в первой группе. Была установлена существенная взаимосвязь вестибулярных нарушений с влиянием и интенсивностью головной боли, а также тревогой и депрессией.

Авторы исследования пришли к выводу, что вестибулярные нарушения связаны с влиянием головной боли, тревогой и депрессией. И значит, для снижения выраженности субъективного дискомфорта требуется целенаправленное воздействие на указанные факторы.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета
На всей территории РФ введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
МИД призвал Киев отказаться от "марша на Крым"
Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии