Ученые рассказали, можно ли заразиться COVID-19 от домашних животных

Коронавирусы - это целое семейство вирусов, которые поражают и человека, и животных. В связи с этим у многих возникает закономерный вопрос: а можно ли заразиться новой разновидностью вируса от домашних питомцев?

И, наоборот, может ли заболевший человек передать болезнь домашней собаке или кошке? По крайней мере, в Гонконге рассматривалась возможность передачи коронавируса COVID-19 от человека домашнему животному.

Как пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре, со ссылкой на советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Виктора Малеева, домашние животные, в том числе кошки и собаки, не могут быть источником заражения новой коронавирусной инфекцией. По словам эксперта, нет подтвержденных случаев того, что вирус передается от домашних питомцев человеку.

По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, нет фактов заражения кошек и собак COVID-19. Так же, как и подтверждения того, что домашние животные могут распространять этот вирус.

По словам Виктора Малеева, на человека действуют семь видов коронавирусов, в том числе и COVID-19, которые являются возбудителями острых респираторных заболеваний. Но эти типы коронавирусов не опасны для кошек, собак, хомяков и других домашних животных. Однако существуют другие коронавирусы, которые вызывают заболевания исключительно у животных, а для людей они не представляют опасности.