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19.03.2020 09:24
Рубрика: Спорт

UFC объявил о переносе из Бруклина боя Нурмагомедова и Фергюсона

Текст: Максим Домчев

UFC официально заявил об отмене турнира UFC 249 в Бруклине. Главным боем этого вечера должен был стать поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Нурмагомедов рассчитывает на досрочную победу над Тони Фергюсоном

"Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных собраний. Дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств. Интернет и телефонные заказы будут автоматически отменены и возвращены", - говорится в сообщении.

Глава промоушена Дэйна Уайт настаивает, что бой состоится, однако он не уверен, что именно в указанный срок. В интервью TSN он заметил, что сейчас трудно сказать, удастся ли провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в другом месте.

"Еще десять дней назад я мог давать прогнозы, сейчас нет. Даже в Лас-Вегасе все казино закрыли на месяц, - сказал Уайт. - Бой Хабиба и Тони состоится. Мы сделаем его. Состоится ли он 18 апреля? У меня нет ответа на этот вопрос".

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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