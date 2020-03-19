Узаконить совмещение работы в офисе и из дома могут до конца марта

Вопрос будет вынесен на ближайшее заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова. Соответствующий пункт "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части совершенствования законодательства о дистанционной работе и введении возможности работы в режиме неполной дистанционной занятости" зафиксирован в плане работы комиссии.

Как пояснили в ОНФ, новая форма занятости позволит совмещать работу в офисе и дистанционно, тогда как сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один из этих форматов. Трудовой кодекс планируется дополнить статьей "Временная удаленная работа". Предполагается, что такой режим труда будет устанавливаться на основании дополнительного соглашения к действующему трудовому договору, которое, в том числе, может быть заключено "путем обмена электронными документами". Место для удаленной работы сотрудник выбирает самостоятельно. В законопроекте, также указывается, что такая форма работы не является основанием для пересмотра заработной платы, если сотрудник выполнил установленные работодателем нормы труда.