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19.03.2020 09:30
Рубрика: Экономика

Узаконить совмещение работы в офисе и из дома могут до конца марта

Текст: Светлана Ментюкова
В России появится новый рабочий режим - неполной дистанционной занятости, сообщают "Известия". С предложением узаконить данный формат рабочего графика, на который работодатели переводят сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса, предложили в ОНФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вопрос будет вынесен на ближайшее заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова. Соответствующий пункт "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части совершенствования законодательства о дистанционной работе и введении возможности работы в режиме неполной дистанционной занятости" зафиксирован в плане работы комиссии.

Фото: iStock
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Как пояснили в ОНФ, новая форма занятости позволит совмещать работу в офисе и дистанционно, тогда как сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один из этих форматов. Трудовой кодекс планируется дополнить статьей "Временная удаленная работа". Предполагается, что такой режим труда будет устанавливаться на основании дополнительного соглашения к действующему трудовому договору, которое, в том числе, может быть заключено "путем обмена электронными документами". Место для удаленной работы сотрудник выбирает самостоятельно. В законопроекте, также указывается, что такая форма работы не является основанием для пересмотра заработной платы, если сотрудник выполнил установленные работодателем нормы труда.

Экономика Работа Занятость Рынок труда Распространение коронавируса COVID-19

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