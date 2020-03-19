В ЕАЭС формируют меры макроэкономической стабильности

Прежде всего, судя по проекту документа, речь идет о "точечном регулировании в области таможенно-тарифной политики по отдельным товарным группам, отслеживание координации мер по недопущению дезинтеграции внутреннего рынка ЕАЭС, а также меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке с целью недопущения расхождений валютных курсов для снижения финансовых рисков".

Среди первоочередных шагов называются меры таможенно-тарифного регулирования, с помощью которых будет оказано содействие в поставках жизненно важных товаров медицинского назначения. Что касается мер краткосрочного периода, то рассматривается компенсация рисков производственных цепочек на национальных рынках и экспортно ориентированных компаний. Кроме того, планируется снизить импортный тариф на ряд товаров, что должно способствовать компенсации потерь производственных компаний для поддержания их стабильной работы.

В ЕЭК напомнили, что уже сформирована рабочая группа для подготовки согласованных мер и рекомендаций по сохранению макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Вместе с тем, полагает Слепнев, на некоторых рынках образуются новые возможности, например, в связи с остановкой китайских производителей по некоторым товарным позициям. Он также указал, что сложившаяся на рынках ситуация создает дополнительные импульсы для цифровизации торговли, причем не только электронной торговли товарами, но и в целом цифровизации бизнес-процессов.

Представители бизнес-сообщества стран ЕАЭС предложили рассмотреть и дополнительные меры по стабилизации экономической ситуации на евразийском пространстве, в том числе по снижению риска волатильности курсов национальных валют с переходом на расчеты в национальных валютах государств - членов ЕАЭС. Бизнес выступил и с предложением пересмотреть список чувствительных сельскохозяйственных товаров с учетом изменившейся ситуации с аграрным производством на внутреннем рынке союза.

Министр ЕЭК обратился к союзному бизнесу с просьбой активно взаимодействовать с национальными правительствами и оперативно направлять предложения и схемы по регулированию экономической ситуации на общем рынке.