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19.03.2020 12:56
Рубрика: В мире

В Эквадоре работники аэропорта не дали приземлиться самолетам из Европы

Текст: Юрий Когалов

Работники аэропорта Хосе Хоакин де Ольмедо крупнейшего эквадорского города Гуайякиль из-за страха перед коронавирусом не дали приземлиться двум самолетам из Европы. Как передает агентство EFE, чтобы предотвратить посадку, они выгнали грузовики на взлетно-посадочную полосу.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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В итоге лайнеры были перенаправлены в Кито. Примечательно, что самолеты, принадлежащие авиакомпаниям KLM и Iberia, летели пустые и должны были забрать европейцев, желающих вернуться на родину (порядка 200 человек). Ожидавших эвакуации пассажиров пришлось в срочном порядке перевозить в столицу.

Прокуратура Эквадора начала расследование происшествия. Министерство транспорта и общественных работ обвинило мэрию Гуайякиля в препятствии работе воздушного транспорта.

Между тем, глава города Синтия Витери пригрозила еще раз заблокировать взлетно-посадочную полосу, если в местный аэропорт снова прилетят самолеты из Европы. "Я беру на себя ответственность за отправку транспортных средств в аэропорт, чтобы предотвратить посадку, я отвечаю за защиту города и сделаю это еще тысячу раз", - заявила Витери.

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По ее словам, власти провинции Гуаяс, столицей которой является Гуайякиль, ввели карантин и ограничили въезд и выезд из региона. А своим решением собрать европейцев в аэропорту власти страны создали угрозу распространения коронавируса.

Согласно последним данным, в стране зафиксировано шесть случаев заражения (как раз в Гуайякиле). Изначально COVID-19 был диагностирован у пожилой женщины (недавно она вернулась на родину из Испании, в настоящее время она находится в критическом состоянии), еще пять заболевших контактировали с ней, у них наблюдаются легкие симптомы.

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