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В Epic Games Store бесплатно раздают сразу две "мощные" игры

Текст:   Богдан Бобров
19.03.2020,  
18:08
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

В Epic Games Store стартовала новая раздача бесплатных игр, и в этот раз она получилась по-настоящему мощной.

Watch dogs вышла в 2014 году и задумывалась как настоящий GTA-киллер. Но хакеры, погони, перестрелки и концепция "умного города" не смогли помочь песочнице от Ubisoft стать стопроцентным хитом. На релизе много помидоров в разработчиков было брошено за даунгрейд графики по сравнению с демкой, показанной на E3. Ругали "Сторожевых псов" еще много за что, называя при этом "симулятором мобильного телефона". Но даже при ворохе недостатков игра все равно по качеству исполнения по праву находится в AAA-сегменте.

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The Stanley Parable - это игра-притча, причем притчи в ней гораздо больше, нежели самой игры, что, впрочем, не делает ее хуже. В целом это абсолютно уникальный штучный продукт, аналогов которому в индустрии пока нет. Можно долго о нем рассказывать, но это именно тот случай, когда лучше самому один раз попробовать.

Забрать оба проекта бесплатно можно будет в течение недели до 26 марта.

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