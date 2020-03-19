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19.03.2020 13:54
Рубрика: В мире

В Германии за выполнением мер из-за коронавируса следят через мобильные

Текст: Александр Саможнев

Институт Роберта Коха использует поисковые системы мобильных телефонов немцев для определения действенности ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Правозащитники сомневаются в законности подобных методов, сообщает газета Der Tagesspiegel.

По данным издания, компания Deutsche Telekom предоставила институту большой объем обезличенных данных из мобильной сети с целью проведения исследований по распространению коронавируса. "Эти сведения могут быть использованы для моделирования потоков движения граждан по всей стране с разбивкой на уровне земель, округов и общин", - заявила представитель провайдера.

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Эксперт указала, что на основании исследования можно сделать вывод, снизилась ли мобильность населения, придерживаются ли люди рекомендаций по самоизоляции для предотвращения заболевания коронавирусом. При этом заверила, что из общего массива невозможно выделить информацию о передвижении конкретного человека, возможно, уже инфицированного. Ожидается, что в ближайшее институт получит очередную порцию сведений о владельцах мобильных телефонов.

Министерство здравоохранения Германии поддержало инициативу о проведении исследования. Однако к этой идее настороженно отнеслись правозащитники. Председатель фракции партии "зеленых" в бундестаге Константин фон Нотц потребовал соблюдения закона о защите личных данных граждан. На раннем этапе при реализации проекта должны привлекаться надзорные органы. Только тогда будет соблюдена законность, особо отметил парламентарий.

В спор вмешался федеральный уполномоченный по защите личных данных Ульрих Кельбер. Чиновник считает оправданным принятие жестких мер, если они способствуют предотвращению коронавируса.

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