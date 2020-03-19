В Германии заработала "Пасхальная почта"

В Германии открылся "пасхальный почтамт" - невзирая на эпидемию коронавируса и связанные с ним карантинные меры, в стране не стали прерывать почти сорокалетнюю традицию. Как сообщает на своем сайте почтовый концерн ФРГ Deutsche Post, дети, а по желанию и взрослые со всей Германии и из других стран могут отправлять письма по адресу "в избушку номер 12 на лесной опушке" кролику Ханни - в этого популярного сказочного персонажа немецкая детвора верит так же, как в Санту.

Только в прошлом году Ханни получил более сорока тысяч открыток и писем - его помощники постарались ответить на каждое.

В кроличьем штабе, расположенном в нижнесаксонской коммуне с красноречивым названием Остерайштедт (его можно перевести примерно как "Городок пасхальных яиц"), работает команда из 13 энтузиастов - как действующих сотрудников Deutsche Post, так и волонтеров, которые даже после ухода на пенсию не готовы бросить любимое дело. Обычно дети просят в подарок по случаю праздника, значение которого, по статистике, не помнят около 35 процентов немцев, заветное шоколадное яйцо, а иногда просто пишут пожелания - например, чтобы на планете прекратились войны и воцарился мир. Не исключено, что в этом году кролика Ханни начнут просить и о скорейшей победе над коронавирусом. Как сообщает Deutsche Welle, в этом году "пасхальный почтамт", который финансируется за счет госбюджета, работает в условиях полукарантина: на церемонию открытия не позвали ни журналистов, ни гостей, ни малышей.

К слову, главный культурный и религиозный праздник Ирландии - день святого Патрика состоялся в Дублине также без традиционных парадов и костюмированных шествий. Накануне - неслыханное дело - по рекомендации властей закрылось большинство пабов. Тех же владельцев пивнушек и их посетителей, кто нарушил запрет, ирландский минздрав обвинил в несознательности.