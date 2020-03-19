В Госдуме готовят серьезное наказание за нарушение карантина

В Уголовном кодексе могут появиться существенные штрафы за нарушение правил карантина. Поправки на эту тему анонсировали в "Единой России".

Штрафовать предлагается за создание инфицированными коронавирусом угрозы массового заражения граждан. Как сообщил журналистам первый замруководителя фракции Андрей Исаев, соответствующие поправки будут подготовлены на следующей неделе. Внесение ожидается в конце марта - начале апреля.

Речь идет в том числе о пациентах, которые покидают больницы вопреки предписанию.

Парламентарий напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан.

Однако в ситуации с коронавирусом установить причинно-следственную связь сложно - то есть доказать, что именно сбежавший из больницы гражданин стал причиной распространения заболевания.

- Мы предполагаем дополнить Уголовный кодекс, зафиксировав, что уголовная ответственность должна наступать также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан, создание объективных условий для этого, - пояснил Исаев.

Он пояснил, что речь, конечно, не идет о лишении свободы, однако предлагаются "достаточно большие штрафы, исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей на определенный период".

Это взрослые люди, которые знают, что они инфицированы, которым разъяснили условия карантина, отметил Исаев.

- И ради своих собственных интересов они злостно пренебрегают этими требованиями, ставя под угрозу здоровье, а, возможно, и жизнь других людей… Они должны осознавать себя преступниками, - подчеркнул парламентарий.