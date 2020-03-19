В Лондоне закроют 40 станций метро и сократят маршруты автобусов

Десятки станций метро закроют в четверг в Лондоне. Также значительно сократят многие автобусные маршруты. Решение принято главным оператором столичного транспорта в связи с распространением коронавируса.

В пятницу закроют ветку метро Waterloo & City line, соединяющую железнодорожный вокзал Ватерлоо с лондонским Сити (деловой центр мегаполиса). Ограничения коснутся и наземного метро, пишет РИА Новости. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рекомендовал жителям страны перейти на работу из дома, не контактировать с другими людьми, отказаться от посещения массовых мероприятий, пабов, клубов и театров. В пятницу закроются все школы до особого распоряжения.