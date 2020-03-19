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В Министерстве обороны РФ официально прокомментировали выложенную в интернете фотокопию документа, представленного как приказ главы военного ведомства России.

Из-за угрозы коронавируса он якобы вводит в столице с 30 марта комендантский час .В частности, запрещает движение по московским улицам с 20.00 до 05.00, за исключением лиц и транспорта, имеющих специальные пропуска.

В Минобороны создали группы врачей для реагирования на коронавирус

"Распространенное в социальных сетях изображение якобы "приказа" Минобороны России о "введении комендантского часа" в городе Москве - грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран", - пояснили в министерстве. - Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе. Вооруженные силы РФ несут службу в обычном режиме".

Подобных фейков в интернете хватает. Например, такой: столицу собираются поливать с вертолетов дезинфецирующим раствором. Бред, да и только

А вот правдивая информация - для нужд Вооруженных сил решено приобрести 4 миллиона одноразовых хирургических масок. Ведомство готово выложить за них 9 млн рублей. Соответствующий заказ был накануне размещен на интернет-портале госзакупок.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса

Понятно, что защитные средства необходимы военным медикам не только для профилактики заболеваний коронавирусом. В первую очередь их используют в поликлиниках и госпиталях минобороны по прямому назначению. В частности, при проведении хирургических операций. Сейчас такие маски из-за угрозы подхватить коронавирус на работе носит весь персонал армейских и флотских лечебных учреждений.

Масштаб заказа минобороны свидетельствует, что в случае необходимости армейское командование готово обеспечить медицинскими масками военнослужащих и членов их семей, а также гражданский персонал Вооруженных сил.

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