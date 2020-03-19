Вчера в городе-спутнике Новосибирска Бердске поступили в розничную продажу тканевые маски, производство которых было налажено здесь месяц назад. Правда, на прилавках аптек их не найдешь - товар повышенного спроса распространяют киоски Роспечати.

Производитель утверждает, что тканевые маски отвечают всем требованиям медицинского изделия, однако пока не зарегистрированы в этом качестве. На процедуру лицензирования требуется как минимум два месяца, и это в лучшем случае. Впрочем, сейчас такой товар моментально распродается где угодно, и регистрационное удостоверение Росздравнадзора покупателей совершенно не интересует. Как выяснил корреспондент "РГ", "охотиться" за масками надо с раннего утра.

О новом товаре работникам киосков сообщили накануне вечером. Кое-кто из продавцов даже подготовил броские объявления: "Маски". В соседних аптеках тоже можно увидеть вывески на кассах крупными буквами: "Масок нет!" - фармацевты устали отвечать на один и тот же вопрос посетителей. Киоскерам же объявления практически не пригодились.

- Только прицепила - и пришлось снимать, - пожимает плечами работник киоска N 6 Ольга Хомякова. - Поступило всего пятьдесят масок, они расфасованы в упаковки по пять штук. Каждый пакетик стоит 45 рублей, то есть 9 рублей за одну маску. Открыла киоск в семь утра, а через час-полтора ни одной маски в продаже не осталось.

Маски улетучились из всех киосков за пару часов - продавцы надеются, что в следующий раз им доставят партии посолиднее. Как уточнили "РГ" в региональном правительстве, первая большая поставка запланирована уже на сегодня, 20 марта.