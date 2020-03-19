В мире
19.03.2020 16:41
Текст: Юрий Сизов

В ОДКБ из-за коронавируса введен особый режим работы

Пандемия коронавируса, подтвержденная Всемирной организацией здравоохранения, внесла на этой неделе коррективы и в деятельность ОДКБ, подтвердил пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов.

Международная организация, в частности, по его словам, в рамках превентивных мер с использованием возможностей Центра кризисного реагирования в секретариате и Объединенном штабе ОДКБ проводит мониторинг в регионах коллективной безопасности в связи с распространением COVID-19.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
Лукашенко поручил наладить производство респираторов

Кроме того, в ОДКБ уже реализуется комплекс противовирусных мер. "Временно отменены служебные командировки сотрудников в государства с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, - рассказал Зайнетдинов. - Вводится особый режим рабочих органов организации. Решено ограничить проведение в зданиях штаба ОДКБ мероприятий с широким участием представителей организации и выезды его сотрудников за пределы Москвы. Часть сотрудников переведена на удаленный режим работы".

В государствах ОДКБ, констатировал Зайнетдинов, крайне озабочены распространением коронавирусной инфекции. В то же время, в организации "высоко оценивают предпринимаемые международными и региональными организациями, а также странами, входящими в ОДКБ, целенаправленные усилия и меры по предупреждению распространения коронавируса на их территориях и минимизации последствий эпидемии", - подчеркнул он.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»