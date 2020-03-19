В посольстве РФ рассказали, кому запрещен въезд в Японию из-за COVID-19

Японские власти на фоне сложной ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в мире ввели запрет на въезд в страну иностранцев из ряда европейских государств, а также Египта и Ирана. Ранее аналогичные меры были применены в отношении прибывающих из некоторых регионов Китая и Южной Кореи. Сотрудники российской дипмиссии в Токио разъяснили, кого касаются указанные ограничения.

"Запрещен въезд для всех иностранных граждан, побывавших в последнее время в КНР (провинции Хубэй и Чжэцзян), Республике Корея, Иране, Италии, Швейцарии, Испании (автономные сообщества Наварра, Баскония, Мадрид, Риоха), а также в Сан-Марино и Исландии", - написали дипломаты посольства РФ в Японии на своей странице в Facebook.

В диппредставительстве также отметили, что все прибывающие в Японию из КНР, РК, Ирана, Италии, Эстонии, Австрии, Голландии, Греции, Швейцарии, Швеции, Испании, Словакии, Словении, Чехии, Дании, Германии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Франции, Бельгии, Польши, Португалии, Мальты, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Ирландии, Андорры, Великобритании, Египта, Кипра, Хорватии, Ватикана, Болгарии, Монако, Румынии в обязательном порядке помещаются на двухнедельный карантин.