В России цифровизируют деятельность по охране особо редких животных

Единая база данных о состоянии популяции амурского тигра будет создана в России в рамках программы цифровизации деятельности по охране особо редких и ценных видов животных, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Предполагается, что в базу будет включен весь объем информации о современном распространении, численности, биологии и экологии, а также иных данных о состоянии место обитания амурского тигра.

Как отмечается в сообщении, это лишь часть проекта "дорожной карты" по реализации мероприятий, направленных на сохранение и восстановление популяции этого вида тигров. Работа ведется Минприроды в рамках национального проекта "Экология" и федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма".

В проект "дорожной карты" вошли мероприятия по учету и мониторингу состояния популяции, совершенствованию правовых и методических основ его охраны, сохранению место обитания и кормовых объектов вида, обеспечению мониторинга эпидемиологической ситуации в местах обитания, усилению эффективности охраны вида, предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций, развитию международного сотрудничества.

Работы по ведению единой базы данных предполагается возложить на Росзаповедцентр.

Заседанием секции экспертов Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления амурского тигра завершилась первая серия совещаний Минприроды России по сохранению редких видов животных. На очереди снежный барс, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, сайгак, зубр, стерх и другие редкие животные из перечня, утвержденного ведомством.

Справка

Амурский (уссурийский) тигр - самый северный и самый крупный подвид тигра в мире. 95% популяции сосредоточено на территории Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области Российской Федерации. Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.