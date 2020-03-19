В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса. Гражданам могут посоветовать не выходить из дома при появлении симптомов простуды и немедленно вызывать врача.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве. "Все это - чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Эти меры, подчеркну, обсуждаются, изучаются, чтобы в итоге принять взвешенное решение", - отмечает собеседник агентства.

В правительстве согласны, что все ограничительные рекомендации могут показаться избыточными, но ссылаются на мнение ученых, специалистов-эпидемиологов, утверждающих, что такие шаги наиболее эффективны в борьбе с эпидемией. При этом изучен опыт других стран в борьбе с вирусом.

Это касается сокращения или отмены массовых культурных и спортивных мероприятий, дезинфекции помещений предприятий и ведомств, изменения режима работы, включая удаленную работу. "Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране", - подчеркивает источник.