В России появился альянс по борьбе с коронавирусом. В него вошли Российский фонд прямых инвестиций, Российский союз промышленников и предпринимателей, "Яндекс" и Mail.ru Group. К работе подключатся ведущие российские клиники и сети лабораторий. Об основных задачах участники альянса рассказали премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе селекторного совещания.

Альянс намерен обеспечить оперативное тестирование населения с применением лучших доступных технологий. Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП. Росздравнадзор уже одобрил использование этой системы в России.

Премьеру рассказали, что система тестирования сегодня является уникальным решением, одним из наиболее эффективных для диагностики COVID-19. Она сокращает время тестирования с двух часов до 30 минут.

Михаил Мишустин, сообщили в правительстве, поддержал изменения в нормативное регулирование для проведения оперативного тестирования населения.