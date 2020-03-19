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Рубрика: Власть

В России появился альянс по борьбе с коронавирусом

Текст: Владимир Кузьмин
В России появился альянс по борьбе с коронавирусом. В него вошли Российский фонд прямых инвестиций, Российский союз промышленников и предпринимателей, "Яндекс" и Mail.ru Group. К работе подключатся ведущие российские клиники и сети лабораторий. Об основных задачах участники альянса рассказали премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе селекторного совещания.

Альянс намерен обеспечить оперативное тестирование населения с применением лучших доступных технологий. Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП. Росздравнадзор уже одобрил использование этой системы в России.

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Премьеру рассказали, что система тестирования сегодня является уникальным решением, одним из наиболее эффективных для диагностики COVID-19. Она сокращает время тестирования с двух часов до 30 минут.

Михаил Мишустин, сообщили в правительстве, поддержал изменения в нормативное регулирование для проведения оперативного тестирования населения.

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