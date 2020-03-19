В России снимут сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Сайт "КиноПоиск HD" распространил информацию о том, что выпустит политический триллер "Сердечный приступ" по мотивам новой одноименной книги Михаила Зыгаря. Она выйдет в сентябре 2020 года и расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х. В частности - о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.

Михаил Зыгарь рассказал "РГ", что этот сериал положит начало целой серии фильмов, которые он и Нателла Крапивина будут снимать не только с "Яндексом" и "КиноПоиском". Нателла Крапивина известна не только по проекту "Орел и Решка" и тем, что она - продюсер Светланы Лободы. Три фильма, за которыми она стоит, привлекают к себе всеобщее внимание. Это - "Кислота" Александра Горчилина - фильм был на "Берлинале" в одной из программ, победил вместе с лентой "Глубокие реки" в конкурсе дебютов "Кинотавра" и обрел хорошую фестивальную и прокатную судьбу, не говоря о большом количестве поклонников. Вторая картина - "Трое" Анны Меликян - с Константином Хабенским, Юлией Пересильд и Викторией Исаковой в главных ролях - она только снимается. И третья - "Кто-нибудь видел мою девчонку?" - по одноименной книге Карины Добротворской. Рейтинг ожидания этого фильма в России - зашкаливает. Он должен появиться в течение 2020 года. И речь в нем также идет о 90-х...

Для создания проекта "Сердечный приступ", и последующих фильмов и сериалов Михаил Зыгарь и Нателла Крапивина специально открыли компанию "Вейк Ап Продакшн". Премьера сериала планируется в середине 2021 года. Съемки начнутся после выхода книги. Сериал будет состоять из одного сезона, включающего 8 эпизодов по 60 минут. Нателла Крапивина и Михаил Зыгарь - продюсеры сериала. А креативным продюсером выступит Дмитрий Нелидов - его имя связано с такими проектами, как фильмы "Горько", "Горько 2", "Адмиралъ", сериалы "Исчезнувшие", "Грозовые ворота", "Последний министр" и другими.

"Это первый сериал для Нателлы и первый для меня, - рассказал обозревателю "РГ" Михаил Зыгарь. - Книга "Сердечный приступ" будет в том же ключе, что и моя предыдущая - "Вся кремлевская рать: Краткая история современной России". Я начал писать "Сердечный приступ" около года назад. Взял около ста интервью с самыми разными людьми, причастными к этой эпохе - потому что книга будет больше, чем про выборы. В ней будет рассказано и про шоу-бизнес, и про журналистику, и про бандитов, и про клубящуюся молодежь 90-х, которая не участвовала в политических событиях, и о многом другом. Самих интервью в книге не будет, но они лягут в основу повествования".

Поскольку сериал - художественное произведение, обозреватель "РГ" спросила у Михаила - оставят ли в нем реальные имена свидетелей эпохи Ельцина или заменят другими, на что Зыгарь ответил: "Посмотрим".