В Сирии двое турецких военных погибли при нападении боевиков

В сирийской провинции Идлиб боевики совершили нападение на проводивших инженерную разведку турецких военных, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Двое военнослужащих погибли в стычке.

"19 марта в ходе инженерной разведки трассы М-4 в районе населенного пункта Мханбель турецкие военнослужащие подверглись нападению со стороны боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок, - уточнил руководитель ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев. - В ходе боестолкновения двое турецких военнослужащих погибли".