В УЕФА ответили на предложение Федуна об отмене финансового фэйр-плей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил на предложение владельца московского "Спартака" Леонида Федуна об отмене правила финансового фэйр-плей в связи с приостановкой российского первенства из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

В заявлении говорится, что в качестве первой ответной меры в нынешней ситуации крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, перенесен с 31 марта на 30 апреля 2020 года.

"Пункт о форс-мажорных обстоятельствах был заранее предусмотрен в правилах финансового фэйр-плей. Согласно данному пункту, любое чрезвычайное событие или форс-мажорные обстоятельства, которые на зависят от клуба, учитываются при оценке команд в каждом конкретном случае", - сообщается в заявлении УЕФА.